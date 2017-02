Mas, ante el TSJC: "La iniciativa política del 9N fue mía como presidente de la Generalitat"

Pretenden burlarse de la ley en todos los aspectos. Parecen los políticos propios de un país bananero solo les ha faltado llegar en parihuelas, el sonar de clarines y el lanzamiento de capullos florales tras el paseo ^^triunfal^^ hacia los juzgados por parte los coaccionadores . Pero estos elementos están tan alejados de la realidad que no se dan cuenta del ridículo tan espantoso a nivel mundial que están haciendo, INCUMPLIDORES DE LA LEY Y MAL EDUCADOS, no carecen de nada, Espero que la ley no se deje amedrentar por esta panda y ejerza la justicia con más fuerza y más firmeza si cabe, EL PUEBLO ESPAÑOL ES EL ÚNICO SOBERANO PARA DECIDIR SI UNA PARTE DE ESPAÑA SE INDEPENDIZA O NO NO HAY DEMOCRACIA SIN EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY, DE LA LEGALIDAD VIGENTE. VIVA ESPAÑA VIVA LA CONSTITUCIÓN