Rajoy revalida su liderazgo en el PP y cierra la puerta a su sucesión en el partido

"Queda Mariano Rajoy para rato", piensan los 'populares'

Mariano Rajoy, clausurando el Congreso del PP. Imagen: EFE

"Queda Mariano Rajoy para rato", piensan los populares tras el baño de dirigentes y compromisarios que se ha dado este fin de semana, resultando vencedor sin fisuras, con el 95,65% de los votos, del XVIII Congreso Nacional celebrado en Caja Mágica.

Envuelto por una gigantesca y virtual bandera de España, Rajoy dejó ayer muy claro que no tiene quien le tosa. Y por si hay dudas, ahí queda el mensaje enviado, "mi determinación es cada vez más fuerte, mi compromiso más firme, y mi convicción va a más". Unanimidad. A estas alturas del guión, nadie, ni los últimos fulminados aznaristas se cuestionan el ánimo del gallego por permanecer al frente del PP, pase lo que pase. Y después del triunfo de Iglesias este domingo en Vistalegre II, puede que aún más.

Con un discurso muy patriótico, resaltando los valores y principios del PP, de ensalzar la libertad, la igualdad y la soberanía, de resaltar la idea un partido entregado al interés general de todos los españoles, así como de recordar en constantes ocasiones a las familias de las víctimas del terrorismo, Rajoy enarboló su discurso partiendo del Congreso de Sevilla.

"Y no fue fácil. Tuvimos que arremangarnos porque España se iba sin remedio al rescate y eso era un calvario para los más débiles". "Pero lo hicimos -dijo-. Somos españoles y no hubo rescate. Nos rescatamos nosotros solos a nosotros mismos", señaló para admitir el "alto coste que soportado el PP". "Precio que hemos pagado en votos y en imagen -indicó-. Pero dijimos la verdad y también pusimos el remedio. No pretendíamos quedar bien. Trabajamos para el servicio de España".

Optimista con el horizonte laboral de España, sin dejar de reconocer que "nuestra tarea está incompleta y es necesario alcanzar los 20 millones de trabajadores para pagar las pensiones y mantener el actual sistema de bienestar", Rajoy insistió en las circunstancias difíciles que vive el país. "Todo debería costar menos esfuerzo. Pero nuestra fuerza en el Parlamento ha disminuido. Y aunque hemos aceptado nuestra tarea. Necesitamos ayuda", manifestó dirigiéndose al resto de fuerzas políticas.

"Por nuestra parte -brindó el presidente-, estamos dispuestos al diálogo, un tema muy interesante. Al entendimiento. Eso sí, diálogo para mejorar, no para desandar lo que hemos hecho. Nadie en Europa lo entendería", determinó-.

"Ahí están -enumeró- el bono social, la lucha contra la corrupción, las leyes de apoyo a los autónomos, el techo de gasto, la estrategia nacional del justicia. Estamos dialogando -abundó-. Y trabajaremos con las fuerzas políticas que quieran".

Cataluña

Como ya hubo anunciado la tarde anterior en su oratoria de candidato donde nombró a Fernando Martínez-Maíllo coordinador del PP, y conservó el título de secretaria general a Dolores Cospedal, Rajoy habló de Cataluña y del planteamiento que desde hace un largo tiempo están haciendo los secesionistas. Un planteamiento que no es otra cosa que eliminar la soberanía nacional y eliminar de todos y cada uno de los españoles.

Pues bien -aclaró-, aquí nadie va a imponer nada. Con nuestra Constitución y con nuestras leyes, no hay negociación que discutir. No se debate que leyes cumplir y cuales incumplir. Ese es el ABC de la democracia. Eso lo entiende cualquier responsable político. Todo este proceso soberanista es un disparate", subrayó.

"Por eso -continuó con su alegato-, no vamos a comerciar sobre un proceso que pasa por encima de la Constitución. Además -rubricó-, no vamos a abandonar a los catalanes que se sienten españoles. Queremos estar presentes en su día a día, y cada vez más. Un proceso soberanista significa salir del euro, salir de Europa, salir del mercado único, y quedarse sin recursos para sus ciudadanos. Y eso es una amputación de la que no hay cirujano que te salve", esgrimió.

Rajoy coronó su intervención ponderando las cosas positivas de España, se abonó a una Europa fuerte y unida, pidió rechazar los populismos, a mantener el partido con la misma entrega, y, finalmente, "a conservar el espíritu de los españoles que miran por España".