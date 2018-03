30 años de política exterior... pero España sigue sin estar en el G-20

Dejemos de soñar y de reclamar algo que no nos pertenece, no nos encontramos a la altura de los ricos aun, pero estamos muy por encima de los pobres y por ello no tenemos nada aun que pueda interesarles, lo que no vemos es que a países como Argentina, Brasil y México que les llamamos tercermundistas o de cuarta y que el tercermundismo ya ni existe están ahí por meritos propios, han empezado desde abajo y por ello llegaron ahí, España no, España queria entrar a fuerza por la puerta grande sin saber si al tocar le abririan los chicos del club, AHORA ES YA MUY TARDE



Nos lavaron la cabeza diciendonos que nuestra economia nos abriria las puertas del mundo y que nos encontramos, todas bajo las siete llaves, pero porque siempre quisimos que esto se hiciera sin que nosotros dijeramos nada, queriamos a fuerza que la gente nos reconociera solo porque el cielo es azul.



Que risa de ver nomas que los lideres y mandatarios del G20 confirman y confirman asistencia y nosotros que ya tenemos el billete del avion y hasta el regalo, no tenemos la invitacion.



Nosotros que somos considerados la octava economía mundial no sabemos ni en que genero de economía nos encontramos pero ya somos de los ricos, nos comportamos si nos hubiésemos sacado la lotería y que por ello todos nos deben pleitesía, que cínicos somos.



Esto se gana y a las personas que elegimos para lograrlo, no han hecho ni el minimo de trabajo, por lo que se ve.



Esta demostrado y mas en un momento como este que la opinión de España no importa por que para ellos no estamos aun a la altura, que lastima que veamos esto ya no mas por intereses sino mas por mero orgullo y no nos damos de cuenta que por medio de ZP cada vez mas hacemos el ridiculo en el escenario internacional, pidiendo o mendigando ayuda a los que alguna vez despreciamos y poniendo al descubierto que nuestra flamante octava economia no nos ha servido de nada.