La agencia Reuters evacúa su redacción en Nueva York por un polvo sospechoso

AFP 27/10/2008 - 21:54

La agencia de noticios Reuters anunció que evacuó temporalmente este lunes su sala de redacción en Nueva York tras recibir un sobre que contenía un polvo sospechoso que resultó ser inocuo.

"La policía dijo al personal de abandonar la redacción de Nueva York situada en el piso 19 del edificio", dijo en un comunicado Jolie Hunt, portavoz de la empresa.

Según la portavoz, la policía pidió la evacuación del local "después de que Brian Rhoads, el jefe de redacción para las Américas, abriera un sobre en el que había un poco de polvo". La policía aisló el sobre y a Rhoads, antes de pedir a los 140 empleados que abandonen el lugar mientras investigaban.

Tres horas después, Hunt indicó que las autoridades habían informado de que el polvo era inocuo, y los empleados pudieron regresar a sus puestos de trabajo.

Situada en un edificio en la céntrica plaza de Times Square, la redacción de Reuters en Nueva York es la más importante de la empresa después de la sede en Londres.

En las últimas semanas, sobres con polvos sospechosos que resultaron todos ser inocuos fueron enviados a instituciones financieras y al diario The New York Times, aunque las autoridades, en estado de alerta tras envios con antrax que mataron a cinco personas en 2001, no hallaron vinculación entre ellos.