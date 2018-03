Encuentran el cadáver del sobrino de la actriz Jennifer Hudson

27/10/2008 - 21:53

CHICAGO, EEUU (Reuters) - La policía halló el lunes el cadáver del sobrino de siete años de la ganadora del premio Oscar Jennifer Hudson, que llevaba desaparecido desde que la madre y el hermano de la actriz fueron asesinados la semana pasada.

El cuerpo de Julian King fue abandonado en el asiento trasero de un coche robado encontrado en una calle de Chicago.

El hallazgo acaba con la búsqueda que empezó el viernes, después de que un miembro de la familia encontrara el cadáver de la madre de Hudson, Darnell Donerson, de 57 años y el hermano de la actriz, Jason, de 29 años, muertos a tiros en su hogar al sur de Chicago.

El vehículo en el que el niño apareció pertenecía a Jason Hudson.

"Estamos siguiendo todas las pistas que podamos tener ahora", dijo en una rueda de prensa el superintendente de la policía Jody Weiss, que no quiso decir cómo murió el niño.

La policía indicó al comienzo de la investigación que los asesinatos parecían ser parte de una pelea doméstica, pero Weiss no quiso hablar de motivos. Sí confirmó que William Balfour, de 27 años, está detenido por violar la libertad condicional y que siegue siendo "una persona de interés" en el caso.

Balfour había tenido una relación con la hermana de Hudson, Julia, pero no es el padre del niño desaparecido. Anteriormente, la madre de Balfour dijo que su hijo y Julia estaban separados y que él no tenía relación con los homicidios.

Balfour salió de prisión en 2006 tras siete años de condena por intento de homicidio, robo de automóvil y secuestro vehicular. Un portavoz del Departamento Correccional de Illinois dijo que fue enviado a prisión el sábado.

Hudson alcanzó la fama en el 2005 al presentarse en el exitoso show televisivo "American Idol". Fue una de las 12 finalistas de la tercera temporada, pero no logró ganar el concurso.

Su impactante voz y popularidad la mantuvieron realizando espectáculos en vivo. En el logró el papel de Effie White en la versión cinematográfica del musical "Dreamgirls".

La conmovedora personificación de White, quien en la película es expulsada de un grupo de cantantes de la década de 1960, le valió el Oscar como mejor actriz secundaria y la convirtió instantáneamente en una estrella de Hollywood.

Desde entonces, ha aparecido en las películas "Sex and the city" y "The Secret Life of Bees".