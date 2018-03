Los turistas dicen volver a querer a EEUU tras la victoria de Obama

AFP 6/11/2008 - 17:52

El mundo parece haber vuelto a querer a Estados Unidos tras la elección de Barack Obama como nuevo presidente el martes, tras la etapa al frente del gobierno de George W. Bush.

Los turistas en "Ground Zero", la zona cero del sur de Manhattan devastada por los ataques terroristas de 2001 que desencadenaron una ola de solidaridad mundial, dicen que están admirados por el triunfo de Obama.

"Obama trae esperanza", dijo Leticia Giorello, una estudiante uruguaya de arquitectura, mientras observa el gigantesco agujero del World Trade Center. "Todo el mundo en América Latina quería que ganase Obama", dice.

Hace ocho años, el mundo apoyó a Estados Unidos en respuesta a los ataques que dejaron 3.000 muertos y derribaron las Torres Gemelas de Manhattan.

"Somos todos estadounidenses", había titulado el diario francés Le Monde.

Pero ese movimiento se evaporó cuando el mundo se vio confrontado a la invasión de Irak decidida por el gobierno de George W. Bush y el escándalo de la tortura de los prisioneros de la "guerra contra el terrorismo".

La imagen estropeada de Estados Unidos, muy alejada de la época en que el país era considerado como un modelo, volvió a sufrir un golpe hace dos meses con el colapso de su sistema bancario.

Sin embargo, la avasallante elección de Obama, primer presidente negro de Estados Unidos y partidario de restaurar su imagen como país, está recomponiendo las cosas.

Los festejos estallaron en todo el mundo, desde los Territorios Palestinos hasta los Balcanes, y desde África a Asia.

En 'Ground Zero', centro de atención de muchos visitantes en Nueva York, los turistas manifiestan su entusiasmo.

"Mucha gente en Japón tiene tendencia a atacar a Estados Unidos. Está de moda hacerlo", dijo Daisuke Yamagapa, de 27 años, piloto de un Boeing 767 en Japón, que visita Nueva York con sus padres.

"Esto va a cambiar con Obama. Pienso que Estados Unidos está cambiando, especialmente en lo que se refiere a la diplomacia. La gente está esperando eso".

Shirley Mellor, de 62 años, una turista británica que llegó junto con sus tres hermanas, dijo que la administración Bush se ha convertido en un motivo de "chistes y burla".

"Por eso Obama es tan importante", dijo una de sus hermanas, Joan Higgins, de 65. "Eso va a afectar el mundo entero".

Anna Grethe Jensen, una danesa de 53 años, opina que Estados Unidos se ganó una reputación de país arrogante. "Siempre miran al mundo desde su perspectiva y se olvidan de lo que piensa el resto del mundo", comenta. "Pienso que eso va a cambiar y que Europa va a mirar las cosas de manera muy distinta ahora".

Cuánto va a durar esa luna de miel es lo que muchos se preguntan.

El vicepresidente electo, Joseph Biden, advirtió durante la campaña de que alguna potencia extranjera no tardará en poner a prueba al inexperimentado Obama.

Y mientras llegaban las felicitaciones de las capitales del mundo, el presidente ruso, Dmitry Medvedev, anunció el despliegue de misiles de corto alcance en Kaliningrado, territorio ruso enclavado en la zona europea.

Peter Guttman, director del Centro sobre Política y Relaciones Internacionales SAIS de la Universidad John Hopkins, advirtió de que tener demasiadas expectativas sobre Obama puede conducir a una gran decepción.

"No deberíamos pensar demasiado que este hombre es un nuevo Mesías porque no lo es", dijo Guttman. "No va a resolver todos nuestros problemas", subrayó.