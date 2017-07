Marihuana en la farmacia, una realidad (muy controlada) en Uruguay

Está elaborada, envasada y distribuida por dos empresas autorizadas

El Estado solo permite producir un máximo de dos toneladas por año

Uruguay regularizó por ley la producción y comercialización de cannabis

Cannabis. Imagen: Pixabay

Las farmacias de Uruguay comienzan este miércoles la venta libre y directa de marihuana a los consumidores, tres años y medio después de aprobada la ley que regulariza la producción y comercialización del cannabis en el país.

Los 4.959 usuarios registrados hasta ahora podrán adquirir el cannabis oficial en cualquiera de los 16 locales adheridos que dispensarán paquetes sellados de 5 gramos de cannabis a 6,5 dólares (unos 5,6 euros) cada uno, a fin de competir con el mercado informal donde predomina un producto importado de baja calidad y alto precio.

Sin necesidad de identificarse ni presentar documentos, los consumidores podrán acceder mediante su huella dactilar a las dos variedades de marihuana que estarán a disposición, llamadas "Alfa 1" y "Beta 1". Cada persona podrá comprar un máximo de 40 gramos al mes para consumo propio.

Especialistas sostienen que el efecto psicoactivo será leve, considerando el bajo nivel de THC presente en ambas variedades. "Espero equivocarme, pero todo indica que el pegue será bajo teniendo en cuenta los componentes", ha señalado la presidente de la Sociedad Uruguaya de Endocannabinología, Raquel Peyraube.

La vanguardista iniciativa surgió durante el mandato del expresidente José Mujica, un exguerrillero que promovió una agenda de derechos progresista, con el objetivo de combatir al narcotráfico desde una perspectiva no prohibicionista que acaparó la atención del mundo. "Dejamos a la gente en manos de los narcos si no hacemos nada. Lo peor es esconder la cabeza", dijo Mujica a medios en 2014 tras reglamentarse la ley.

Pero mientras Uruguay avanzaba a paso lento en la implementación de su proyecto, otros países daban saltos en la materia. Algunos de los que flexibilizaron sus leyes en el último tiempo son Canadá, Estados Unidos, México, Jamaica, Colombia, Chile, Perú, Paraguay, Brasil, Argentina y Ecuador.

No obstante, el país sudamericano de 3,3 millones de habitantes es la primera nación en legalizar todo el proceso, desde la producción hasta la venta de marihuana al público, con el Estado como figura central de regulación.

Elaborada por empresas autorizadas

La marihuana que llega a las farmacias es elaborada, envasada y distribuida por dos empresas autorizadas por el Estado a producir un máximo de 2 toneladas anuales bajo estrictas condiciones que permiten vigilar el producto desde la semilla hasta el consumo de la flor.

De este modo, las autoridades buscan garantizar el seguimiento del cannabis, de venta exclusiva dentro del país y solo a ciudadanos uruguayos, quedando vedado el acceso de los extranjeros o su comercialización fuera de fronteras.

De los inscritos para adquirirla en farmacias, el 60 por ciento reside en Montevideo, la capital, y el resto en el interior del país, siendo un 70 por ciento hombres y un 30 por ciento mujeres. La mayoría son personas entre 30 y 45 años, informó el oficial Instituto de Regulación y Control del Cannabis (IRCCA).

"No tengo terreno para autocultivarla, si no lo haría. Pensé en inscribirme para no estar dependiendo de salir por ahí, a cualquier lugar a comprarla", ha comentado Mario Fernández, un comerciante de 65 años que fuma cannabis desde los 17.

La venta en farmacias es la última fase de un plan de legalización que también autorizó el cultivo de hasta seis plantas de marihuana en el hogar o integrar un club de fumadores donde los usuarios acceden a cannabis de alta calidad.

De acuerdo con una encuesta de opinión pública de Equipos Consultores difundida días atrás, un 62 por ciento de los uruguayos está en contra de la venta en farmacias. En un país donde se estima que unas 200.000 personas consumen marihuana de forma asidua, menos de un 10 por ciento habría apostado por alguna de las tres vías de consumo oficial. "Me voy a apuntar, voy a comprar y voy a fumar. Si no me resulta, lo dejo", finaliza Fernández.