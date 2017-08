El juez decreta libertad provisional para Juana Rivas

Me pregunto porque los jueces no escuchan a los niños. Un niño de 10 años puede decirle al juez lo que su padre maltratador le está haciendo. ¿Realmente puede? Eso depende. Depende del grado de terror que el niño le tenga al padre. Sé de lo que hablo. Tal vez sea por eso que los jueces no llaman a declarar a los niños. Y porque son muy manipulables. En este caso el sujeto ya había sido condenado por maltrato. ¿No? Pues, me parece lógico que el Juez deje a Juana Rivas en libertad provisional. Me pongo en el lugar de esa madre, y yo hubiera hecho lo mismo. Por proteger a mis niños.