Descubren que la grasa abdominal favorece el desarrollo del cáncer

Formidable!!!... O por lo menos de momento, (me explico) no tardaremos en ver otro "estudio" científico, que nos revelará lo contrario, y entre medias, otro montón de "estudios", que nos asegurarán otro montón de causas posibles del cáncer, y esto sucede cuando no se tiene ni idea de algo, se especula con todo, me fascinan los reportajes científicos de las teles, uno ve que casi todo esta ya a punto...a punto de solucionarse, luego cuando acaba el documental, ve uno que ni siquiera se ha sido capaz todavia de hacer que vuelva el pelo donde lo hubo, y anda que no es sencillo y conocido el pelo, las mujeres hasta se lo arrancan de raíz con cera, utilizan cuantos antibello, pueden, y... vuelve a salir, pero.... al calvo a ese no le sale ni siquiera al capitán de Star Trek, y eso que figura en el año 3.000 y pico. jajaja, como para fiarse...de los "estudios".