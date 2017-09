¿Qué café te gusta? La respuesta revela tu personalidad

Beber café es beneficioso en muchos aspectos para la salud

Se puede tomar y preparar de diferentes maneras

La elección de tu favorito puede revelar tu identidad

Diferentes tipos de café. Imagen: Gettyimages

El café es una de las bebidas más consumidas en Europa y América; y aunque se haya convertido en uno de los hábitos más generalizados alrededor del mundo, tiene su origen en Etiopía y la península arábiga. La bebida se caracteriza por la cafeína, un compuesto que tiene efectos sobre nuestro sistema nervioso haciendo acciones contrarias al sueño.

Beber café es beneficioso en diferentes aspectos para la salud. No sólo se puede tomar hasta tres tazas para reducir el riesgo de un infarto, sino que el olor del café puede disminuir el estrés. Además, existen diferentes formas de prepararlo; sólo o con leche, o acompañar el sabor agrio del café con crema, nata, leche condensada o algún licor.

¿Cuál es el tipo de café que te gusta? Tus preferencias a la hora de pedir un café recién hecho puede decir mucho sobre ti. Existe una conexión entre el subconsciente y el tipo de café que bebemos; una persona que le gusta el capuccino será muy diferente de una persona que pide un café sólo.

Café sólo

Eres un líder natural, trabajas muy duro para conseguir todas tus metas y la gente de tu alrededor es lo que más aprecia de ti. Tu personalidad te convierte en una persona que sabe cómo hacer las cosas y eso es una inspiración para los demás; tanto en el trabajo como en la vida privada. Como bebedor/a de café sólo, disfrutas del sabor original del café y te gustan las cosas un poco más sencillas.

Cappuccino

Si tu prioridad a la hora de tomar café es el 'Cappuccino', eres una persona muy sotisficada. Tu sentido del estilo está muy pulido y eres sensible ante las cosas que te rodean. A diferencia de algunos de tus amigos o compañeros, no eres el tipo de persona que se dedica a hacer bromas. Eres una persona creativa y un buen amigo por naturaleza.

Frappuccino

Si te gusta cómo se derrite la nata en los labios y sentir que el café está helado, revela que eres una persona mucho más aventurera que muchos de tus amigos o compañeros. Prefieres ser espontáneo y vivir en el momento en lugar de planificar con detalle cada segundo de tu vida. Eres una persona alegre por naturaleza, tu energía positiva hace que seas bienvenido en cualquier sitio.

Cafés. Imagen: Gettyimages

Café instantáneo

Si cuando te levantas por las mañanas lo que prefieres es tomarte un café instantáneo, eres una persona a la que no le gusta complicarse la vida. Prefieres hacer las cosas de la forma más sencilla y rápida posible; ser tan simple a veces es la mejor solución para resolver los problemas. Por lo general eres una persona optimista y relajada, con ganas de descubrir qué deparará el día y afrontar cualquier problema con la mejor cara posible.

Descafeinado

Si bien no quieres que la cafeína haga de las suyas, pero te gusta el sabor de café; lo que revela de tu personalidad es que eres una persona ordenada. Te gusta tener todo bajo control y que no se te escape ni el más mínimo detalle de las manos; encontrarte con una situación que no esperabas a veces puede sobrepasarte, pero por lo general, sabes cómo superar cualquier obstáculo.

Café con leche

Eres una persona a la que le cuesta tomar decisiones. Tienes una naturaleza más relajada de lo normal, y como resultado, no te preocupas de analizar cada decisión. Sin embargo, si eres bebedor de café Latte, revela que eres una persona mucho más reflexiva por naturaleza; prefiriendo dejar volar tu imaginación que considerar todas las opciones de una manera pausada.