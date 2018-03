LG, Sharp y Chunghwa se declaran culpables de acordar precios

AFP 12/11/2008 - 21:40

LG Display Co. Ltd., Sharp Corp. y Chunghwa Picture Tubes Ltd., tres de los principales fabricantes asiáticos de productos electrónicos, acordaron declararse culpables de fijación ilegal de precios y pagarán multas por un total de 585 millones de dólares, informó este miércoles del Departamento de Justicia estadounidense.

La surcoreana LG Display pagará la multa más grande -400 millones de dólares- la segunda multa penal más elevada jamás impuesta por la División Antitrust del Departamento de Justicia, precisó el Departamento.

La japonesa Sharp pagará 120 millones de dólares y Chunghwa, 65 millones de dólares.

El Departamento de Justicia informó de que las tres empresas habían acordado declararse culpables por su papel en acuerdos ilegales de fijación de precios de pantallas de cristal líquido (LCD) usadas en monitores, computadores portátiles, teléfonos celulares, y otros dispositivos.

Estas maniobras afectaron directamente los precios de computadoras, televisores y teléfonos móviles de fabricantes como Apple, Dell y Motorola, observó el Departamento.