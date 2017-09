Israel espera sacar provecho de un Kurdistán independiente

AFP 19/09/2017 - 16:16

Israel es el único país en haberse pronunciado a favor de un Estado kurdo independiente ante la inminencia del referéndum previsto en Irak, alegando las buenas relaciones entre kurdos y judíos y con la esperanza de frenar la influencia de Irán y del islam radical, según los expertos.

El referéndum sobre la independencia está previsto el 25 de septiembre en la región autónoma del Kurdistán iraquí, pese a la oposición de Bagdad, de Irán, de Turquía y de Estados Unidos.

El Tribunal Supremo iraquí, principal instancia judicial del país, ordenó el lunes la suspensión de esta consulta y el influyente vicepresidente y ex primer ministro iraquí, Nuri al Maliki, ha afirmado que su país no permitirá la creación de un "segundo Israel" al norte de Irak.

Pero el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, va a contracorriente de otros países y se ha pronunciado a favor de "los esfuerzos legítimos del pueblo kurdo para alcanzar su propio Estado".

Una toma de posición oficial que no sorprende. Al comienzo del mes, el exgeneral Yair Golan ya expresó su apoyo a un Kurdistán independiente.

"Habida cuenta de la presencia de Irán en el este y de la inestabilidad en la región, una entidad kurda sólida, estable, coherente en medio de este atolladero no es mala idea", declaró el general Golan en el Washington Institute for Near East Policy (Instituto de Washington para la Política en Oriente Medio).

En esa ocasión, Golan recordó la "buena cooperación con el pueblo kurdo desde el comienzo de los años 60".

Gideon Saar, un exministro del Likud (derecha), el partido de Netanyahu, coincide con él: los "kurdos fueron y siguen siendo aliados fiables y por mucho tiempo de Israel porque, al igual que nosotros, son una minoría en la región".

"Basta con observar el reparto de los kurdos en un mapa para comprender que pueden constituir una barrera a la expansión del islam radical. Además, en el terreno -recalcó- han combatido exclusivamente al grupo Estado Islámico (EI)", prosiguió.

Y los kurdos siempre "han mantenido buenas relaciones con el pueblo judío y con Israel", insiste el exministro.

- "Zona tampón" -

La directora del programa de estudios sobre los kurdos en la Universidad de Tel Aviv, Ofra Bengio, recuerda que Israel ofreció asistencia militar secreta y ayuda de inteligencia y humanitaria al Kurdistán entre los años 1965 y 1975.

Cuando los judíos residentes en Irak fueron hostigados en los años 70 por el partido Baas, en el poder, los kurdos los ayudaron a huir, resalta la autora del libro "Los kurdos en Irak: construir un Estado en el Estado".

El exdirigente kurdo Mustafa Barzani viajó varias veces a Israel, al igual que su hijo, el actual presidente de la región del Kurdistán iraquí, Masud Barzani, y de otros muchos responsables kurdos, añade Bengio.

Para ella, un Estado kurdo independiente podría servir de "zona tampón contra elementos extremistas procedentes de Irán y de otras partes", en alusión al grupo EI y a las milicias chiitas iraquíes.

Un Kurdistán "seglar, democrático, moderado, constituiría un elemento positivo en la región", concluye Bengio.

En este sentido -abunda Gideon Saar-, Benjamin Netanyahu tendrá que "usar su influencia en Estados Unidos para reforzar a los kurdos en un momento crucial de su lucha nacional".

El periódico Haaretz asiente: pronunciándose a favor de un Kurdistán independiente, Netanyahu replica al apoyo brindado por Turquía a Hamas, el movimiento islamista palestino en el poder en la Franja de Gaza y contra el que Israel libró tres guerras desde 2008.