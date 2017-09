Interrogados los tres primeros alcaldes catalanes prorreferéndum

AFP 19/09/2017 - 18:34

Tres alcaldes catalanes que anunciaron su participación en la organización del referéndum de autodeterminación prohibido del 1 de octubre fueron interrogados este martes por unos fiscales, sin ser inculpados, indicó un portavoz de la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI).

Tres alcaldes comparecieron entre las 10h00 y las 12h00 locales (08h00 y 10H00 GMT), en La Seu d'Urgell (Lérida) y en Barcelona, según la AMI.

"No se les han notificado cargos", declaró a la AFP el portavoz de la asociación que representa a más de 700 alcaldes catalanes favorables a la independencia de esta región con 7,5 millones de habitantes.

Aclaró que los alcaldes no fueron, por ahora, presentados delante de un juez de instrucción, el encargado de dictaminar cargos.

"Esto es innecesario y desproporcionado", criticó.

Los tres alcaldes del partido PDeCAT rehusaron firmar su deposición.

El fiscal "me ha leído todas las preguntas, no he contestado a ninguna y al final me ha hecho un apercibimiento", declaró a la prensa José Troguet, alcalde de la pequeña localidad leridana de Pont de Suert (2.300 habitantes).

"Yo quería manifestar el por qué no quería declarar, no se me ha permitido y como no se han incorporado mis intenciones en la comparecencia, pues lógicamente no he firmado la comparecencia", dijo Marc Solsona, alcalde de Mollerussa (15.000 habitantes), en la provincia de Lérida y a 140 kilómetros al oeste de Barcelona.

Solsona habló entre manifestantes que ondeaban banderas independentistas (franjas amarillas y rojas con una estrella blanca sobre un triángulo azul) y gritaban "No tinc por!" ("¡No tengo miedo!").

La presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell, también acudió en su respaldo.

Medio centenar de alcaldes ha recibido citaciones similares, según la AMI.

Más de 700 de los 948 alcaldes catalanes se han comprometido a abrir locales municipales para el sufragio el 1 de octubre.

Por el contrario, cinco de los diez alcaldes de las ciudades más pobladas de Cataluña no aceptaron participar.

Los separatistas son mayoría en el Parlament desde 2015, pero la sociedad catalana se muestra muy dividida ante la independencia, según los sondeos.

En las elecciones autonómicas de 2015, los independentistas obtuvieron el 47,6% de los votos y los defensores de seguir en España, el 51,28%.

Más del 70% de los catalanes está a favor de zanjar la cuestión a través de un referéndum legal.