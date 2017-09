El brazo derecho de Le Pen abandona el ultraderechista Frente Nacional

AFP 21/09/2017 - 7:51

Florian Philippot, alto responsable del partido ultraderechista francés Frente Nacional y considerado brazo derecho de su líder, Marine Le Pen, anunció este jueves que "abandona" la formación, muestra de las tensiones internas tras su fracaso en las elecciones presidenciales de mayo.

Philippot, que el miércoles fue degradado a vicepresidente sin atribuciones tras haberse negado a abandonar la presidencia de una asociación denominada "Los Patriotas", aseguró a la televisión pública francesa: "No me gusta hacer el ridículo, no me gusta no hacer nada, por supuesto que abondono el Frente Nacional".