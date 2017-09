Ryanair no descarta nuevas cancelaciones sin relación con las vacaciones de los pilotos

AFP 21/09/2017 - 12:14

El director general de Ryanair, Michael O'Leary, no descartó este jueves nuevas cancelaciones de vuelos sin relación con la reciente supresión de 2.100 vuelos por problemas con las vacaciones de los pilotos.

Ante la asamblea general de accionistas, O'Leary dijo que "no puede garantizar que no haya nuevas cancelaciones", aunque aseguró que no habría más relacionadas con los problemas de planificación, indicó a la AFP un portavoz del grupo.