El Louvre de Abu Dabi será como un paseo bajo los árboles, según su arquitecto, Jean Nouvel

AFP 22/09/2017 - 18:56

¿Cómo proteger las obras de arte del nuevo museo del Louvre de las calurosas temperaturas de Abu Dabi? Inspirado en la medina árabe, el arquitecto Jean Nouvel ha creado un conjunto de galerías coronadas por una cúpula que juega con la luz del sol.

Diez años después del lanzamiento del proyecto, el primer museo universal en el mundo árabe abrirá sus puertas el 11 de noviembre en la isla de Saadiyat, con una colección propia de 600 obras, además de las 300 prestadas por los principales museos franceses.

Desde el nacimiento de las civilizaciones hasta la actualidad, el museo representará la "diversidad del patrimonio de la humanidad" y expondrá joyas como "La belle ferronière", de Leonardo da Vinci -prestada por el Louvre de París-, o un autorretrato de Van Gogh, del Museo parisino de Orsay.

Una hoja del Corán azul, una Biblia gótica y un Pentateuco ilustrarán, por ejemplo, la vocación universal del museo, que enviará un mensaje de "paz al mundo, en un periodo en el que cada vez es más necesaria la comprensión mutua entre civilizaciones", dijo el director del Louvre de París, Jean-Luc Martínez.

- La medina -

Pero el conjunto arquitectónico que lo albergará pertenecerá a la "historia y a la geografía" de su entorno, añadió el arquitecto Jean Nouvel, en una presentación este viernes en la capital francesa.

El arquitecto partió de los elementos de la isla de Saadiyat: arena, agua, cielo y "la percepción del horizonte", y desarrolló una "ciudad-museo" inspirada en la medina árabe, blanca por motivos climáticos y con más de 50 edificios "reagrupados" de diversos tamaños.

"Por encima de todo, la arquitectura árabe es geometría y luz", dijo el arquitecto francés.

"Quería crear una cúpula que perteneciera al cielo con un juego de luces geométricas".

El imponente domo de 180 metros de diámetro y un peso de 7.500 toneladas -similar a la Torre Eiffel- cuenta con un revestimiento de ocho capas que forman casi 8.000 estrellas.

- Lluvia de luz y canales "venecianos" -

"Cada rayo de sol que atraviesa las capas acaba bloqueado o halla otro camino", creando un efecto de "lluvia de luz" en el interior del museo que, además de un propósito estético, logra recrear un "microclima que disminuye la temperatura".

"La idea era proteger todas las obras", contar con "un parasol que permitiera que el sol pegara menos fuerte y que los choques térmicos fueran menos pronunciados", dijo Nouvel. En los meses más calurosos, la temperatura de Abu Dabi puede superar los 40 grados.

"Con la ayuda de la brisa marina, es un lugar donde uno puede pasearse con la misma sensación que cuando está bajo un árbol", dijo el arquitecto, de 72 años.

Último elemento clave del nuevo museo de 8.600 metros cuadrados de exposición: el agua, que se cuela entre las galerías, en una "metáfora veneciana".

"Es un verdadero barrio urbano, donde uno podrá ir y venir, algo que no es automático en Abu Dabi a causa del clima", insistió el arquitecto, autor del Museo Quai Branly de París, la Torre Densu de Tokio, el One New Change de Londres y la torre Agbar de Barcelona, entre otros muchas obras.

- Un nombre por 400 millones de euros -

El ambicioso proyecto en la capital de los Emiratos Árabes Unidos, puente entre Oriente y Occidente con un aeropuerto internacional con unos 25 millones de pasajeros anuales, nació de un acuerdo intergubernamental con Francia, por un periodo de 30 años.

En virtud de ese acuerdo, el Louvre de París, el museo más visitado del mundo, aporta su experiencia, presta obras y organiza exposiciones a cambio de 1.000 millones de euros (1.200 millones de dólares). Solo la concesión del nombre del Louvre le aporta 400 millones de euros (475 millones de dólares).

El coste inicial del museo de Abu Dabi estaba fijado en casi 600 millones de euros (715 millones de dólares), sin que haya trascendido la cifra final. Su inauguración fue retrasada en varias ocasiones debido a problemas de financiación.