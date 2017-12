El PNV aclara que "no hay negociación" sobre el PGE "ni la habrá" hasta que la situación en Cataluña "no se normalice"

El PNV ha asegurado que no se ha producido ningún contacto con el PP relativo a la negociación de los Presupuestos Generales del Estado para 2018 y ha reiterado que "no lo habrá" hasta que la situación en Cataluña "no se normalice", una coyuntura que cree que no se producirá el 22 de diciembre, un día después de las elecciones autonómicas.

BILBAO, 11 (EUROPA PRESS)

La formación que preside Andoni Ortuzar ha realizado esta aclaración después de que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, haya afirmado este lunes que dedicará "todos los esfuerzos" a aprobar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2018, y adelantado que ya ha mantenido conversaciones al respecto con el PNV, así como con Cs y los grupos canarios.

Según han manifestado a Europa Press fuentes de la formación jeltzale, "no hay ninguna negociación, ni se ha hablado en ningún momento de Presupuestos con el PP".

Las mismas fuentes han admitido que Gobiernos vasco y central mantienen sus contactos, pero para abordar los compromisos adquiridos en las Cuentas de 2017 y todavía pendientes de materializar, como los de determinadas infraestructuras, entre ellas el TAV.

Los nacionalistas insisten en que "no se están negociando" las Cuentas del Estado para 2018, "entre otras cosas porque ni siquiera hay proyecto presupuestario". Además, han recordado que el PNV ya advirtió de que "hasta que no se normalizara la situación en Cataluña no se dan las condiciones propicias para entrar en la negociación".

"Y eso no pasa por el 22D, para que se normalice la situación catalana hace falta más tiempo, no se va a solucionar al día siguiente de las elecciones", han insistido.

A su juicio, aunque haya podido haber "una bajada de la tensión" en Cataluña, la situación de "excepcionalidad sigue estando vigente, desde el momento en el que hay un president en el exilio y consejeros y políticos encarcelados, un Parlament disuelto y la Generalitat intervenida".

Por ello, la formación jeltzale insiste en que no ha habido conversaciones con los populares "en clave presupuestaria" y aclara que aguardará a que "se normalice y ver cómo se normaliza" la situación en Cataluña antes de "afrontar una negociación".