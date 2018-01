Una de las mayores fuentes de gérmenes está en tu salón y la toca toda tu familia

Cuando pensamos en lugares llenos de gérmenes, imaginamos la cocina o el baño

Un aparato electrónico que entra en contacto de mano en mano todos los días

Salón. Imagen: Pixabay

Cuando pensamos en lugares saturados de gérmenes dentro de casa, lo más seguro es que los primeros sitios que llenan nuestras mentes son la cocina o el cuarto de baño. Sin embargo, una de las fuentes principales de gérmenes la toca toda tu familia y está en tu salón.

En realidad sí, el mando de la televisión es probablemente un importante centro de gérmenes, ya que es muy probable que este aparato electrónico entre en contacto con diferentes manos al menos una vez al día. Pero además, el control remoto cae al suelo, rebota alrededor del sofá y acumula polvo detrás de tu televisor.

A todo ello se le añade el hecho de que, si tienes la costumbre de comer frente al televisor, estás tocando el mando con las manos sucias y pegajosas, aumentando aún más el factor germicida. Pero no sólo eso, probablemente el control remoto ha sido estornudado, tocado con manos semi-limpias, pisado y ensuciado de mil formas distintas.

Otro factor que contribuye a la acumulación de gérmenes, es el hecho de que este dispositivo se ensucia con casi cualquier cosa y no siempre se limpia. ¿Cuándo fue la última vez que limpiaste el mando del televisor?

Si lo has limpiado recientemente, lo más seguro es que hayas notado que la suciedad no ha salido fácilmente. A menudo recurrimos a bastoncillos para las orejas para retirar las acumulaciones que se generan entre tecla y tecla, pero aún así no es tarea fácil.

El mando a distancia es un objeto tan cotidiano que no caemos en que puede ser una de las fuentes con más gérmenes: están llenos de pequeños rincones de suciedad alrededor de los botones, lo que hace que limpiarlos, además, sea todo un desafío.

Mando a distancia. Imagen: Gettyimages

Cómo limpiar el mando a distancia

Sin darte cuenta, con el paso de los meses, el mando a distancia habrá acumulado tal suciedad que puede incluso interferir en el buen funcionamiento de esta pequeña pieza de tecnología: los botones se atascan, tacto pegajoso, infrarrojo que funciona con dificultad, etc.

Para que el control remoto de tu televisor se mantenga limpio y desinfectado por fuera, bastará con que lo repases con una bayeta humedecida con agua tibia una vez a la semana o, si lo deseas, con algún producto desinfectante sin lejía. Si el mando se mancha de grasa o comida, puedes limpiar la carcasa con una bayeta humedecida en agua con un poco de amoniaco.