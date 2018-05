Académicos españoles acuerdan boicotear conferencias sin mujeres

Compromiso firme de no participar en actos sin mujeres expertas

Más de 80 expertos internacionales solicitan adherirse

Pancartas reivindicativas de la primera huelga feminista Foto: EFE

Economistas y académicos españoles anuncian el manifiesto "No sin mujeres" en el que avisan que no participarán en ponencias, congresos, mesas redondas, etc. en los que no haya participación femenina entre los expertos.

"Los miembros de esta lista nos comprometemos públicamente a no participar como ponente en ningún evento académico (...) o mesa redonda de más de dos ponentes donde no haya al menos una mujer en calidad de experta", así comienza este manifiesto. El tuit que lo anuncia ha superado los 500 retuits en apenas una hora.

Ciencias Sociales #No_Sin_Mujeres Los miembros de esta lista nos comprometemos a no participar como ponentes en ningún evento académico o mesa redonda de más de dos ponentes donde no haya al menos una mujer en calidad de experta. https://t.co/EX2nsZMzAz — No_Sin_Mujeres (@No_Sin_Mujeres) 16 de mayo de 2018

Lo firman figuran miembros de numerosas universidades españolas y del extranjero, del Banco Mundial y del Banco de España. Y el listado sigue en aumento a través de una página web que invita a adherirse a este manifiesto a favor de la presencia de mujeres en los paneles de expertos en ciencias sociales.

La iniciativa cuenta con 56 nombres de reconocido prestigio como Rafael Domenech, profesor de economía de la Universitat de Valencia, o Emilio Ontiveros, que imparte clases en la Universidad Autónoma de Madrid. Además, egún informan a través de su cuenta en Twitter los propulsores de este manifiesto "no sin mujeres", más de 80 expertos habrían pedido ser incluidos en esta lista abierta, que se presenta como "académicos españoles por la presencia femenina en las Ciencias Sociales".

En el listado figura Juan Moscoso del Prado, uno de los miembros de la sección de derecho penal de la Comisión encargada de revisar los delitos de abuso y agresión sexual en el Código Penal, y que anunció su dimisión en la primera reunión del órgano por la falta de paridad que había en el órgano judicial, pues no contaba con ninguna mujer entre los 20 expertos.



Otro de los firmantes, Daniel Fuentes -profesor y analista financiero- asegura que "El mundo académico aún no está preparado para ver la paridad como la norma, sí para verla como espectador. Pero hay que asumirla" y este manifiesto supone una llamada de atención a los organizadores que a partir de ahora, "si quieren que vaya alguno de los del listado, que se preocupen de que haya mujeres en calidad de expertas, no como moderadoras", añade Fuentes.

El resurgir del feminismo

España está viviendo un renacimiento del movimiento feminista, que clama con manifestaciones en las calles, por la igualdad real entre hombres y mujeres. Clara muestra de esta lucha fue la primera huelga general feminista y las multitudinarias manifestaciones en todas las ciudades y pueblos españoles que marcaron la celebración del Día Internacional de la Mujer el último 8 de marzo.

En respuesta a las exigencias feministas, surje este manifiesto que llevaba semanas circulando entre los académicos "Es una forma de sintonizar con una exigencia muy obvia y de dar un aviso a los organizadores de actos académicos", asegura el economista y profesor Ontiveros y añade que "no se está pidiendo nada raro".