Guía para el Mad Cool 2018: comienza este jueves con Pearl Jam y todo vendido

Pearl Jam regresa 11 años después de su última visita a la ciudad

Habrá refuerzo del transporte público para llegar y salir del recinto

La nueva ubicación en Valdebebas tiene capacidad para 80.000 personas por día

Entrada del Mad Cool. Foto: Instagram del festival

Esta tarde comienza en Madrid la tercera y más multitudinaria de las ediciones del madrileño Mad Cool Festival, que estrena espacio para acoger en su jornada inaugural el concierto estrella de Pearl Jam, 11 años después de su última visita a la ciudad, así como actuaciones de Eels, Fleet Foxes y Tame Impala. Uber se vuelca con el Mad Cool.

El festival es uno de los principales eventos musicales del país, para el que el pasado 5 de julio se agotaron todas las entradas disponibles, lo que supone que unas 240.000 personas cruzarán sus puertas hasta el próximo sábado.

Se trata del segundo año consecutivo en solo de tres de existencia en que la cita madrileña consigue colgar el cartel de "sold out" en su taquilla. En esta edición se han mudado a un espacio mayor al norte de la ciudad que permite un aforo diario de 80.000 personas (35.000 más por jornada que en 2017).

Bautizado como Espacio Mad Cool, cuenta con siete escenarios (dos más que en 2017) en los que podrá disfrutarse de un abundante y apabullante cartel con nombres como los de Depeche Mode, Arctic Monkeys, Jack White, Queens of The Stone Agem, MGTM y Massive Attack.

Con esos 240.000 espectadores, el festival madrileño podría acabar el año como el tercero de mayor asistencia en España, al superar a la última edición del barcelonés Primavera Sound, que en 2018 superó su propio récord al congregar a unos 220.000 amantes de la música en 4 jornadas.

Cómo llegar al Mad Cool 2018

El festival 'Mad Cool' dispondrá de un servicio especial de lanzadera de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) entre plaza de Castilla y Valdebebas y refuerzo en los autobuses nocturnos N22 y N24. El Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid acordaron con la organización del festival Mad Cool y la EMT esta medida para garantizar una correcta movilidad de personas en torno a la celebración de este evento musical que se celebra del 12 al 14 de julio en Valdebebas y que tendrá, previsiblemente, una asistencia de 80.000 espectadores diarios.

De este modo, la EMT pondrá en marcha, durante las noches del 12 al 14 de julio, una lanzadera especial entre la plaza de Castilla y Valdebebas para garantizar el servicio de transporte público nocturno a los asistentes al festival Mad Cool.

Esta lanzadera contará con 25 autobuses articulados que conectarán ambos puntos, sin paradas intermedias, y funcionarán con un intervalo de 2-3 minutos, cuyo horario de servicio será de 0:00 a 6:00 horas. Esta lanzadera especial solo admitirá viajeros en sentido plaza de Castilla.

La cabecera de la línea se ubicará en la avenida de las Fuerzas Armadas, en las inmediaciones de la glorieta de Antonio Perpiñá, cuya ruta seguirá por la avenida de las Fuerzas Armadas, avenida de Pi y Margall, avenida de Niceto Alcalá Zamora, M11, paseo de la Castellana e intercambiador de plaza de Castilla.

Las personas que asistan al Mad Cool y deseen utilizar esta lanzadera deberán contar con una pulsera de transporte gestionada por la organización del festival, por lo que este servicio quedará al margen de los títulos de transporte habituales.

Paralelamente, EMT llevará a cabo un importante refuerzo de la red nocturna convencional ('búhos') para favorecer la conexión del resto de líneas nocturnas con la lanzadera de EMT (en la plaza de Castilla) y con el servicio de la línea 8 de Metro (en Nuevos Ministerios).

Este refuerzo será especialmente intenso en las líneas nocturnas N22 (Cibeles-Barrio del Pilar) y N24 (plaza de Castilla-Las Tablas) que recorren los paseos de la Castellana y Recoletos, conectando la plaza de Castilla y Nuevos Ministerios con Colón y Cibeles.

Dentro del apartado de la movilidad en torno al festival 'Mad Cool', el Consorcio Regional de Transportes también ha aprobado la apertura de la Línea 8 de Metro hasta las 6:00 de la mañana los días 13, 14 y 15 de julio con un servicio de lanzadera formada por 6 trenes con paradas exclusivamente en las estaciones de Feria de Madrid y Nuevos Ministerios. El coste de los refuerzos de movilidad de Metro y EMT será a cargo de la organización en un 50%, y Comunidad y Ayuntamiento asumirán la otra mitad a partes iguales.

La comida en el Mad Cool 2018

El festival ha duplicado para esta edición su oferta gastronómica. En su Instagram, la organización ha colgado una guía con las opciones:

Nuevos espacios de comida en el Mad Cool

Mad Cool 2018 también tendrá novedades respecto a la gastronomía y habrá el doble de oferta culinaria para elegir entre distintos tipos de comida y bebida en distintos lugares del nuevo recinto de Valdebebas.

Además, en esta edición las consumiciones se podrán abonar en efectivo o con tarjeta de crédito.