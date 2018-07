Pearl Jam, el grunge más puro que absorbió al Mad Cool 2018

Con la banda de Seattle, atrás quedan los conciertos encorsetados

El estadounidense se atrevió con algunas frases en español

Eddie Vedder, durante el concierto. Foto: Mad Cool

Pearl Jam regresó a la capital 11 años después. El público, entregado. La mayor parte de los asistentes al Mad Cool se concentraron alrededor del escenario que iba a ser capitaneado por Eddie Vedder, única voz del 'trío' más famosos del grunge de Seattle con vida.

Por suerte, uno no sabe con qué concierto se va a encontrar cuando va a ver a Pearl Jam. Con la banda de Seattle, atrás quedan los espectáculos encorsetados, tipo sota-caballo-rey. Aquí puede pasar cualquier cosa, siempre buena. Y esta vez la encargada de dar el pistoletazo de salida fue Release.

Un acierto indiscutible, anuncio de que el concierto iba a ser histórico. El público se ponía en pie mientras los acordes de guitarra y la voz inconfundible de Vedder se alzaban entre la penumbra del escenario. Esta canción, que Vedder dedicó a su padre, fue compuesta por todos los miembros de la banda y el primer tema que tocaron en su historia como grupo. Perfecta para el grito agónico y melancólico de Vedder.

Siguió Elderly Woman Behind the Counter in a Small Town y la gente se fue animando. Y de ahí, Pearl Jam supo alternar a la perfección sus canciones más sentimentales con sus temas más cañeros. Con Even Flow el público saltó y bailó, con Better Man cantó sin sosiego.

Vedder lo dio todo en cada uno de sus temas, espoleado por la batería de Matt Cameron y por las guitarras de Mike McCready y Stone Gossard. Cubierto de sudor, solo hizo pausas para dirigirse a los allí presentes en un español del que ni siquiera él estaba muy convencido, pero que fue de agradecer.

"Un brindis por la primera noche de festival. Un amigo me dijo que en Madrid hay mucha gente loca. Eso espero, porque me encanta España y yo adoro la locura. ¡Un gran abrazo a vosotros, mis amigos locos!", gritó entre los vítores del público.

Pero se atrevió con más. Presentó Even Flow también en español: "Esta canción la tocamos aquí hace años en la sala Revólver. Si no le visteis hacerlo entonces, no sabéis cómo la toca ahora". Y le dedicó Can't deny me, alegato contra Donald Trump, a "todas las mujeres fuertes del público que van a cambiar el mundo".

En un momento dado dio paso a Javier Bardem y a Luis Tosar, que aparecieron en las pantallas del escenario para manifestarse contra el acoso sexual: "Si dicen no es no y si no te dicen que sí, también es no".

El concierto llegaba a su fin, pero justo para ese momento se dejaron lo mejor: Just Breathe, Black, Alive... Temas que no podían faltar. Especial mención para Black, un Vedder en éxtasis dejó a los presentes una interpretación emocionante y pasional como pocas.

El espectáculo terminó con Rockin' in the Free World, una cover de Neil Young, y la gente se dispersó por los otros escenarios. El resto de artistas volvía a tener público.

El setlist completo del concierto:

1. Release

2. Elderly Woman Behind the Counter in a Small Town

3. Given to Fly

4. Lukin

5. Corduroy

6. Why Go

7. Animal

8. Even Flow

9. Mind Your Manners

10. Lightning Bolt

11. Eruption (Van Halen cover)

12. Jeremy

13. Can't Deny Me

14. Do the Evolution

15. Wasted Reprise

16. Better Man (with "Save It for Later" tag)

17. Porch

Encore:

18. Just Breathe

19. Sirens

20. Black (with Belong together and 'Lo siento' tags)

21. State of Love and Trust

22. Rearviewmirror

23. Alive

24. Rockin' in the Free World (Neil Young cover)