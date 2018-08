Ophelia, la niña británica que supera en inteligencia a Einstein y Hawking

Como esta niña hay miles en el mundo hoy día, solo en China y la India hay cientos a menudo son niños asperger, en la frontera del espectro TEA, y normalmente no llegan muy lejos, la precocidad no es síntoma de excelencia,solo que se va delante a una edad en que debería estar jugando, y mucho menos la precocidad es síntoma de genialidad, no cabe duda que la niña será buena haciendo test de inteligencia y relacionando cosas, hacer test de inteligencia no es inteligencia, lamentablemente solo es eso capacidad para hacer test que han diseñado gentes normales que no saben lo que es la inteligencia ni como encontrarla; es como hacer el cubo de rubik, no sirve para nada, solo para hacer el cubo de colorines. Ahora bien, compararla con D. Alberto es una broma de mal gusto. Los genios no hacen test de inteligencia, los genios cambian el mundo... caray!