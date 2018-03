"Mal ejemplo", una historia de Hollywood poco hollywoodiense

19/01/2009 - 15:40

MADRID (Reuters) - "Mal Ejemplo" es una historia comercial de Hollywood "contada de una manera muy poco hollywoodiense", según la describió Paul Rudd, guionista y protagonista de la película, que el lunes estuvo en Madrid junto a su compañero de reparto Seann William Scott.

En la cinta, Rudd y Scott dan vida a dos hombres muy diferentes que trabajan en una campaña antidrogas y que, al estrellar su coche contra una estatua estando borrachos, tienen que elegir entre pasar un mes en la cárcel o cumplir 150 horas cuidando a un adolescente controvertido y aficionado a los juegos de rol y a un niño aficionado a decir palabrotas.

"Son dos personajes que siempre están al borde de chocarse pero luego nunca chocan", dijo Rudd en una entrevista con Reuters en Madrid.

Rudd, que saltó a la fama con "Fuera de Onda" en 1995 y ha trabajado en películas como "Las normas de la casa de la sidra" o "Romeo y Julieta", se mostró encantado con Scott, con el que nunca hasta ahora había trabajado.

"Funcionan muy bien en la película los (caracteres) opuestos...uno es el tipo loco que vive la vida hasta el extremo, y el otro, yo", dijo Rudd en referencia a su personaje, un hombre que destruye todo lo que toca con su amargura.

Seann William Scott ha estado trabajando durante tres años en películas más pequeñas e independientes y su personaje en "Mal Ejemplo", Wheeler, recuerda más bien a Stifler, de "American Pie", película que lanzó a este joven actor a estrellato.

En el pasado, Scott ha declarado que tenía un poco de miedo a que se le encasille, pero reconoce que se le dan mejor estos papeles que los de chico controvertido y que los disfruta, aunque quiere dejar claro que no es así en la vida real.

"No soy así en la vida real, un loco de fiestas ni nada así...bueno, viajando por España me he pasado un poco, pero...(se abre la puerta y le traen un vaso de vino)", dice riendo.

Scott, que también participó en la comedia "Colega, ¿dónde está mi coche?", dijo que creía que esta película le abre posibilidades.

"Me gustaría encontrar comedias con éxito tanto en cuanto a crítica y en taquilla porque creo que me darán la oportunidad de hacer otras cosas", dijo el actor de Minnesota.

Scott, que estrenará pronto "Ice Age 3", "Planeta 51" y una película no muy políticamente correcta que ha coproducido, "Balls Out" (Cojones fuera), afirmó rotundamente que si tuviera que escoger un modelo a seguir, como los chavales de la película, sería su padre.

La película se estrenará en los cines españoles el 30 de enero.