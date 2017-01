Aforamiento no significa impunidad para los políticos

Señor, usted parece defender que ciertos estamentos como los cargos públicos deban tener un tratamiento o consideración especial ante la justicia, una vía distinta, pero no explica cual es en sí el motivo de esto, las leyes y las normas tienen un motivo y normalmente la propia norma lo expone. Mientras ustedes no expliquen esto la gente tiene todo el derecho a confundir aforamiento con impunidad. Tampoco me queda claro qué ocurre cuando el delito cometido no tiene nada que ver con las funciones propias, es decir si no tiene nada que ver con la corrupción política o del funcionario, si se le juzga como aforado o no, porque la financiación ilegal de partidos, la pederastía o el asesinato en un ajuste de cuenta particular no tienen nada que ver con el abuso de poder de la malversación o el tráfico de influencias...