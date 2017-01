El accidente del Yak-42 y los muertos de Trillo

"La realidad es que Trillo tiene un poder fáctico en el PP que lo hace intocable"

El entonces ministro de Defensa, Federico Trillo, visitando la zona del accidente. Imagen: Reuters

Enlaces relacionados Cospedal se reunirá con las familias de las víctimas

Es un monumento sencillo pero uno de los más emotivos que he visto jamás. El conjunto se levanta en la ciudad turca de Macka, en una plaza que entonces rebautizaron como "plaza de la amistad hispano turca". La figura de bronce representa a un soldado de aquel país con un soldado español entre sus brazos. Así quisieron rendir homenaje no solo a los 62 compatriotas nuestros que perdieron la vida en el accidente del YAK-42 ,sino también al enorme esfuerzo realizado por los equipos de rescate del ejército de la media luna blanca en el intento frustrado de hallar supervivientes y recuperar los restos de los españoles.

Aquellos soldados, que peinaron las laderas del Monte Pilav donde se estrelló el aparato, recordaban la prisa exhibida por los mandos españoles allí desplazados para dar por concluida cuanto antes la operación rescate y repatriar los restos como fuera. Solo 60 horas después del siniestro, y tras despachar con el presidente del Gobierno José María Aznar, el entonces Ministro de la Defensa Federico Trillo dio instrucciones para organizar un funeral solemne por las víctimas. El propio Trillo explica en su libro Memorias de entreguerras que, tras su visita al escenario de la tragedia, decidió preparar los traslados y montar los funerales aún sin saber cuándo terminaría el trabajo de identificación. El resultado de tan irresponsable premura está en el origen de la identificación errónea de casi la mitad de las víctimas con el dolor añadido que ello supuso para sus familiares.

En el juicio que se celebró años más tarde en la Audiencia Nacional, y en el que quedaron patentes las contradicciones Trillo, logró escurrir el bulto incluso ante los periodistas como si aquel enojoso asunto nada tuviera que ver con él. Fue su sucesor en el cargo, el socialista José Bono, quien tuvo el empeño no solo de impulsar las pruebas de ADN,que revelaron que las identidades de 30 cadáveres eran falsas, sino de investigar la sospechosa maraña de subcontrataciones en el flete de la aeronave. Defensa había pagado casi 150.000 euros por el Yak-42 y la compañía UM Air. La que operó el avión recibió menos de 37.000. El resto se lo fueron quedando las distintas subcontratas.

El dictamen del Consejo de Estado que esta semana ha visto la luz incide precisamente en que resulta "razonable" colegir que esa disminución drástica del precio mermaría también las condiciones exigidas al contratista. Es decir que la gestión del dinero público de aquel Ministerio de Defensa fue, como poco, nefasta; que contrataron un aparato caduco cuya caja negra no funcionaba desde hace mes y medio; que su piloto llevaba 22 horas sin dormir y que ni siquiera concertaron el seguro obligatorio. Todo esto y más ya lo advirtieron las propias víctimas que habían cuestionado la seguridad con que viajaban.

De todo este enorme desastre escapó incólume Federico Trillo al que el tribunal ni siquiera llamó a declarar. Pero parecería sensato imaginar que con semejante borrón en el currículo su carrera política hubiera muerto para siempre. Lejos de ser así, nada más acceder a la presidencia del gobierno Mariano Rajoy le premió con la embajada en Londres, una de las más codiciadas canonjías de la carrera diplomática que el no cursó.

Como esos cadáveres sumergidos en el agua y que se hinchan con el paso del tiempo, su responsabilidad política por lo acontecido en aquella montaña turca ha reflotado 13 años después. El Consejo de Estado, un organismo presidido por un ex Ministro del PP y que no está integrado por peligrosos antisistema sino por personas de orden, ha responsabilizado al Ministerio de la Defensa que él encabezó del accidente del Yak-42. Para las familias de las víctimas no tendrá consecuencia económica alguna pero es una victoria moral que se habría de substanciar con la destitución fulminante de Trillo como embajador ante el Reino Unido y su definitiva despedida de la vida pública. Así se lo exigió de forma casi una unánime la oposición en el Congreso que pide además la comparecencia de los titulares de Defensa y de Exteriores, en este último caso por entender que Trillo no es digno de representar a España ante la corte británica.

No habrá tal relación causa efecto, Trillo dejará la embajada en Londres pero no de manera inmediata y lo enmarcarán en el relevo natural cada cuatro años que ahora afecta a 70 diplomáticos. Claro que esa norma rige para los diplomáticos de carrera, lo que no es caso, pero de lo que se trata es precisamente de evitarle el desdoro. Con tal de protegerle, Mariano Rajoy no solo se ha puesto de perfil en este asunto, como si fueran cosas de hace mil años, sino que mandó a sus portavoces a defender lo indefendible con el peregrino argumento de que la función de embajador es diferente a la de Ministro.

La realidad es que Trillo tiene un poder fáctico en los intestinos del PP que lo convierte casi en intocable. El todavía embajador en Londres es el mismo que articuló la defensa del PP en el 'caso Gürtel' cobrando cerca de 70.000 euros por el servicio, y el que dijo que esa trama corrupta era un "invento de la policía de Rubalcaba". Fue también quien negoció la dimisión de Camps y el que cobró, según reveló El País, 345.000 euros de una constructora que contrataba con la Administración.También fue el que le dio un euro a la periodista que le preguntó por las armas de destrucción masiva en Irak. Trillo es el hombre que se conoce todos los secretos del partido, el que sabe en qué parte del jardín está enterrado cada muerto. Los del Yak- aquellos que se dejaron la vida en aquella ladera del monte Pilav - merecen al menos que nadie escupa en sus tumbas.