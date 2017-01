El fiasco del voto militante en las primarias de los partidos políticos

¿Por qué no un ciudadano un voto? El carnet de partido no debería ser un privilegio

Podría optarse por un sistema similar al de EEUU o Francia

Imagen: EFE

Enlaces relacionados Los votantes del PP no quieren primarias

Los partidos políticos siguen obsesionados con imponer en nuestro país un sistema de elección de sus máximos dirigentes que pueda calificarse como plenamente democrático. Un sistema, erróneamente denominado elecciones primarias, con el que presentarse ante la opinión pública, sobre todo con el fin de demostrar que sus comportamientos internos son más intachables que los del adversario político. Esa tendencia algo vacía ha provocado en los últimos años verdaderos fiascos en procesos de elecciones primarias con resultados enmendados al final por un puñado de dirigentes reunidos en un despacho.

Hagamos la salvedad de que los procesos de elección en primarias deberían limitarse a la selección de aquellos dirigentes que vayan a concurrir a unos comicios, entendiendo que la selección de los cuadros de mando de cada formación es una responsabilidad interna con un interés secundario para los ciudadanos.

Lo que habría que defender es el verdadero proceso de elecciones primarias tal y como se entiende en el país que lo ha implantado con mayor éxito y el que lo ha exportado al mundo, los Estados Unidos. Con la peculiaridad de que allí los partidos políticos son estructuras mínimas que solo se activan cuando hay procesos electorales, los norteamericanos desarrollan un sistema que permite no sólo participar a todos los ciudadanos en la elección del candidato presidencial de las distintas formaciones políticas, sino alentar el debate y la participación en política a través de asambleas ciudadanas y caucus en las que la comunidad está representada por los suyos, por los más próximos.

Sin plantear que implantemos en España los caucus del modelo americano, sí que sería positivo evitar el privilegio del voto a un cabeza de lista sólo por unos miles de militantes. Algunos sistemas políticos como el francés han asimilado tarde pero bien esa enseñanza, y en la criba inicial que hacen los partidos para designar a sus candidatos o máximos responsables permiten que participen ciudadanos sin carnet. El filtro de un proceso electoral previo como son las verdaderas primarias permite que la selección de los nombres importantes sea aún más rigurosa y exigente.

Un militante, un voto, se plantea en España. ¿Por qué no un ciudadano un voto? Defendiendo que los afiliados sean los únicos en gozar del privilegio de elegir al líder de un partido, se profundiza en la endogamia de la política y en el cierre a ultranza del caparazón que aísla a los partidos de la sociedad, a pesar de que son entidades públicas pagadas con dinero público. Tener un carnet no debería suponer una ventaja frente al resto de los votantes, en tanto los partidos no se financien de otra forma que con los presupuestos del Estado.

La otra posibilidad, la del sistema de elección por la vía de la democracia representativa en la que unos compromisarios elegidos por la militancia designan a su vez a los cargos importantes, no está muy lejos del sistema de primarias "a la española" que se ha impuesto entre nosotros.