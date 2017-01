El debate fiscal: ¿subir para igualar?

Los paraísos fiscales existen porque existen sus antagónicos infiernos fiscales

La Conferencia de Presidentes nos ha atormentado con una controversia que, si alguien no para de raíz, terminará perjudicando a la mayoría. Se culpa a las comunidades que mantienen cotas bajas de presión fiscal sobre sus administrados con el fin de que claudiquen en su política e igualen sus tributos a los del resto, para que no existan desigualdades. Ante la duda, todos a pagar lo máximo.

Nadie ha preguntado a las autonomías que relajan sus impuestos para favorecer la actividad y el desarrollo cómo lo hacen, nadie ha pensado ponerlas como ejemplo para que el dinero fluya en los bolsillos de los ciudadanos.

La crítica general al sistema exige una armonización que supondría la pérdida de una autonomía que precisamente lo que desvela son las diferencias entre unos y otros. La asimetría fiscal es positiva porque obliga a retratarse a todos los gobernantes con las políticas que aplican en sus respectivos territorios, de forma que son a simple vista evidentes las tendencias a castigar al contribuyente o intentar liberarle de la carga brutal que padece.

La acusación realizada esta semana contra las autonomías que bonifican los impuestos de Sucesiones, Donaciones o Patrimonio o que evitan subir cada año el tramo autonómico del impuesto sobre la renta lleva implícita la impotencia de aquellas otras que eligen no corregir el gasto y sangrar el bolsillo de sus ciudadanos como solución a su problema de ingresos. No son paraísos fiscales, porque en ellas se pagan impuestos como en el resto, pero la presión fiscal no se ceba en derechos fundamentales de las familias como el de heredar un patrimonio labrado durante toda la vida sin tener que ver cómo se requisa de forma grosera una parte del legado recibido.

Si intentamos explicar en países como Estados Unidos que el perceptor de una herencia de su padre bienes por valor de un millón de euros se verá obligado a pagar en torno a 200.000 en impuestos de gestión territorial, la sorpresa será mayúscula. Si el beneficiario reside en comunidades como Andalucía, Asturias, Aragón o Extremadura, el tesón de sus progenitores durante toda su vida recibirá un navajazo traicionero precisamente en el momento menos oportuno, cuando se transmite la titularidad de sus bienes. Por eso muchos andaluces han renunciado a recibir herencias que ni siquiera pueden pagar. Una confiscación que debería estar prohibida por alguna ley.

Los paraísos fiscales existen porque existen sus antagónicos infiernos fiscales, donde la carga impositiva obliga a empresas y trabajadores a buscar soluciones para pagar menos, dentro de la legalidad y del juego de las oportunidades. La diversidad de propuestas impositivas en los diferentes territorios demuestra que es posible reducir el acoso fiscal, las ventajas ofrecidas en unas comunidades desnudan a sus vecinas demostrando que otra forma de gestionar los tributos es posible. Igualar la aplicación de los diferentes impuestos en todas las administraciones sería un café para todos que sólo tendría sentido si es en la dirección adecuada, la del descenso de los tributos que hoy son desproporcionados.