El culo de hierro de Rajoy o cómo vive su momento dulce en política

La oposición se desangra mientras él logra varias pactos y Bárcenas le exculpa

Mariano Rajoy en la Conferencia de Presidentes. Imagen: EFE

Enlaces relacionados Rajoy, optimista ante el futuro

Quien lo iba a decir. El año pasado por estas fechas Mariano Rajoy parecía un zombi político. Había rechazado la oferta del Rey de presentarse a la investidura y su rival Pedro Sánchez aceptaría intentarlo forjando un acuerdo con Ciudadanos que Podemos tuvo en su mano apoyar para sacarlo de la Moncloa. De haber seguido Iglesias el criterio de Errejón, el bueno de Rajoy estaría volcado en su despacho de registrador de la propiedad. Pero aquello no ocurrió, el oxígeno le llegaría a Rajoy en las elecciones del 20-J y desde entonces no ha hecho más que revivir. A eso los franceses lo llaman "culo de hierro".

Ahora vive un momento dulce. El panorama político le favorece hasta tal punto que, mientras los demás se debaten en buscarse a si mismos, él aparece como el único que se preocupa de las cosas del comer.

Es algo más que un efecto óptico. Mariano Rajoy gobierna con la aparente debilidad de su minoría parlamentaria pero con la fortaleza de ver a sus rivales desangrados en luchas intestinas. Hasta a Albert Rivera que parecía intocable le han salido opositores en sus filas que cuestionan la democracia interna en Ciudadanos, una de sus banderas programáticas.

El PSOE mientras tanto sigue en su laberinto. La irrupción de Patxi López en las primarias del partido no hace sino mermar las ya escasas posibilidades que Pedro Sánchez tenía de enfrentarse a Susana Díaz. Lo que López patentiza es la expresión de aquellos que, siendo críticos con la andaluza y los barones que la arropan, entienden que el tiempo de Sánchez ha caducado y debe pasar a mejor vida, en el sentido político del término. Lo cierto es que tampoco la presidenta de Andalucía está en su mejor momento. Si lo que estaba esperando para dar el paso es que la designaran por aclamación... que pierda toda esperanza. En las primarias del PSOE habrá competencia, no hay que descartar nuevas sorpresas y la emoción está casi garantizada.

Y para emociones lo de Podemos. A pesar de su buena relación con el tronco del árbol, a Pablo Iglesias se le complican cada día más las cosas. El errejonismo avanza con firmeza sumando elementos claves a sus filas y mostrando una planificación y una estrategia que le hace ganar en solidez y credibilidad ante las bases. El acuerdo con los anticapitalistas, para restar poder al secretario general constituye una bajada de humos para Iglesias que no le será fácil asimilar. Errejón propugna además una mayor descentralización pero propone a la vez que los líderes regionales no puedan estar en el comité ejecutivo. De prosperar este punto confinaría en Aragón a Pablo Echenique, uno de sus más enconados detractores junto con Juan Carlos Monedero. No hay puntada sin hilo en la acción del número dos de la formación morada. Por si fuera poco, Carolina Bescansa se descuelga del líder con una atisbo de tercera vía que debilita al oficialismo.

Al igual que Podemos, el PSOE y Ciudadanos el PP prepara también su Congreso Nacional. La diferencia es que mientras los demás se han de batir el cobre, para Mariano Rajoy el suyo será un paseo militar. Nadie cuestiona su liderazgo y las enmiendas light nacidas para morir como la de Cristina Cifuentes sobre las primarias se plantean con tanta prudencia que no transmiten la menor sensación de discrepancia.

A Rajoy en el Parlamento no le puede ir mejor. Para gobernar en minoría, con una aritmética que él mismo calificó de complicada, los dolores de cabeza se han reducido a la mínima expresión. Es verdad que ha tenido que cambiar el chip del rodillo por el del talante negociador pero una vez que se le coge el tranquillo a lo de buscar acuerdos, los resultados por perdurables resultan gratificantes. El último exponente ha sido el acuerdo alcanzado con el PSOE sobre el mecanismo de devolución de las cláusulas suelo. Una iniciativa que toca de forma práctica el interés de la gente, el mundo de lo terrenal que es para lo que se está en política.

Con ese mismo espíritu convocó el martes la conferencia de presidentes autonómicos cosechando un éxito de crítica y público casi sin precedentes. El resultado está por ver porque en realidad lo que pactaron es que había que pactar. Es decir que los 15 presidentes que acudieron a la cita estuvieron de acuerdo en la necesidad de negociar un nuevo sistema de financiación autonómica. La verdad es que la vicepresidenta Sáenz de Santamaría hizo un buen trabajo previo que en definitiva permitió a Mariano Rajoy sacar pecho por una convocatoria que no quiso promover en los cinco años de mayoría absoluta. Ni siquiera el desplante de los presidentes de Cataluña y Euskadi le quitó brilló a la medalla y solo dejó en evidencia el error de los ausentes.

Al final va a resultar que, por incómodo que les resulte , los gobiernos en minoría terminan siendo más operativos y eficaces. La necesidad hace al órgano.

Y puede que la mejor noticia de la semana le llegara al presidente del gobierno de la Audiencia Nacional. Escucharle a Bárcenas decir ante jueces y fiscales que fue Mariano Rajoy quien decidió cortar la relación del PP con las empresas de Correa debió sonarle a música celestial. Es verdad que declaró que lo hizo tras ser avisado de sus actividades ilícitas y que no hubo iniciativa alguna contra él. También es cierto que el ex tesorero reconoció la existencia de la caja B del partido. Quién puede creerse además que todo eso que ocurría en Génova 13 lo ignoraba el jefe Supremo. Pero de eso se lleva hablando desde hace años y con todo lo que le ha caído sobre la Gürtel la declaración de Bárcenas le da la vida. Está claro que en política gana el que resiste, el del culo de hierro.