La soñada independencia de Cataluña es ahora interdependencia

Dos estados que convivan y se necesiten, ha pedido ahora Puigdemont

Lo ha hecho después del discurso proselitista que ofreción en Bruselas

Carles Puigdemont en el Parlamento catalán. Imagen: Luis Moreno

Unas pocas horas después de su discurso proselitista en una sala del Parlamento Europeo en su sede de Bruselas, el presidente del gobierno autonómico catalán ha aclarado hacia donde van las acciones independentistas de los últimos cinco años. La búsqueda de la independencia de manera unilateral, el planteamiento de un referéndum de espaldas a la ley y a la Constitución, las posiciones inamovibles que han provocado a su vez el inmovilismo en el presidente del gobierno central, buscan la interdependencia.

Dos estados que convivan y se necesiten, en relación de igual a igual, que mantengan sus relaciones comerciales y la amistad institucional. Una cohabitación con el resto del Estado, ha dicho el president al bajarse del avión que le devolvió a la realidad tras su comparecencia europea vista por muchos como una ensoñación falsa e infructuosa. Una propuesta que aparece sorpresivamente, confundiendo aún más a la ciudadanía catalana independentista o no, poco después de la defensa de la consulta ilegal en suelo comunitario.

Las advertencias al separatismo catalán desde la Unión Europea han sido claras durante años. Cualquier parte que se separa del todo en un país miembro dejará de formar parte del club europeo, y tendrá que someterse a las mismas condiciones que el resto de aspirantes: un largo proceso de adhesión con condiciones durísimas, y la ausencia de vetos a su incorporación por parte de ningún país miembro. Los catalanes deben decidir si ese el camino que ansían para el futuro de las generaciones que están por venir. Un camino inhóspito en el que no hay lugar para la duda se hagan las conferencias monotemáticas que se hagan.

Puigdemont tiene que realizar constantes guiños a la parte política radical que sostiene su precario gobierno, aunque con su idea de la interdependencia demuestra que el convencimiento sobre lo que se está llevando a cabo no es pleno, alberga dudas más sobre los resultados que se obtengan que sobre la idea de una Cataluña independiente. El mismo día que culminaba su periplo europeo, los empresarios volvían a cifrar en cientos las empresas que han abandonado su territorio por la inseguridad jurídica que les crea no saber qué leyes se cumplirán y cuales no, qué impuestos tendrán que pagar en un impredecible futuro y ante qué organismos.

El coste de la intervención del líder catalán en Bruselas podría haberse empleado en partidas recortadas que afectan a la vida diaria de los ciudadanos de su región. Por ejemplo, a la adquisición de más ambulancias o la contratación de más médicos para los hospitales públicos. Porque en Cataluña se han recortado los presupuestos de áreas sociales clave sin que el eco mediático se activara con la indignación habitual.

En el diálogo y la mano tendida que están planteando desde Moncloa al jefe del ejecutivo catalán debería ir implícita una simple cuenta de ingresos y gastos, con el detalle de las partidas donde se ha detraído dinero público para engrosar otros conceptos prescindibles.