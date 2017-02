Trump-Putin, la nueva dualidad global o cómo todo el mundo critica a EEUU pero calla con Rusia

Imagen: Dreamstime

Donald Trump está haciéndose acreedor con toda justicia a las protestas que en todo el mundo se han desatado contra sus primeros decretos presidenciales. Prohibir la entrada de ciudadanos procedentes de otros países, negar la asistencia sanitaria a personas que no disponen de recursos suficientes sin ofrecer una alternativa a su cuidado médico, disponer los fondos necesarios para separar con un muro la frontera que le separa de su vecino del sur, o suspender de forma radical durante un plazo determinado la llegada de refugiados que huyen de guerras y calamidades, todas esas normas dictadas de forma apresurada en apenas dos semanas por el jefe de la Casa Blanca le han convertido con razón en merecedor de los más duros calificativos que gobiernos, instituciones, partidos políticos, organizaciones de muy distinto signo y ciudadanos en general le han dedicado en tan escaso plazo.

Tal vez vayan demasiado lejos las comparaciones que a este lado del Atlántico comienzan a dejarse caer con el régimen nazi del siglo pasado, o con las políticas del apartheid que han pasado a la historia por su falta de humanidad, pero las críticas y las condenas parecen ajustadas a la provocación antisistema de las primeras decisiones del presidente americano.

Se habla ya en sentido negativo de las políticas de apaciguamiento que estarían siguiendo gobiernos europeos, como el español, que a juicio de muchos denunciantes no ha puesto suficientemente el grito en el cielo contra el veto a la inmigración y las acciones denigrantes contra México. Discrepar de esa teoría supone quedar instalado en las ideas del fascismo moderno, encabezado por supuesto por Trump y con seguidores tan condenables como Le Pen, Wilders o Hofer, que defienden situar en sus prioridades a franceses, holandeses o austríacos antes que a los llegados de otros países.

Toda esta campaña que, con razones suficientes, se ha instalado en la sociedad libre mundial contra el nuevo demonio político, contrasta de manera flagrante con la ausencia de críticas por parte de tan activos actores denunciantes contra el otro gran líder universal, el presidente ruso Vladimir Putin. Ha nacido una curiosa dualidad en la valoración de las actuaciones de las grandes potencias.

Putin ha tenido el privilegio del silencio mundial como reacción a sus decisiones enormemente cuestionables y en ocasiones inaceptables desde cualquier ideología. En octubre pasado, Naciones Unidas y la UE denunciaron el bombardeo realizado por los ejércitos ruso y sirio contra la población civil en Alepo. Una cortina de pavoroso silencio se corrió ante los ojos de la opinión pública mundial, y fueron escasos los gobiernos, partidos políticos, plataformas cívicas o de defensa de los derechos que alzaron su voz contra la masacre.

Unos años antes, Rusia había invadido la península de Crimea y la había anexionado a su territorio, antes de proceder según han concluido los más independientes análisis a apoyar con todos los medios necesarios a los rebeldes prorrusos en el este de Ucrania desatando una guerra civil que ha provocado miles de víctimas mortales, e incluso el derribo con un misil de fabricación rusa de un avión comercial con trescientos pasajeros. Pocas voces han clamado contra estas barbaridades.

En la larga lista de dobles interpretaciones respecto a las políticas de Putin, capítulo aparte merece la ausencia total de denuncias, manifestaciones ni condenas al proyecto de ley aprobado recientemente por la Duma rusa para despenalizar la violencia doméstica contra las mujeres, con la salvedad de que no cause daños a la salud de la victima y no sea reiterada. Golpear a una mujer se permitirá si no se repite demasiado. Las agresiones que causen dolor físico o provoquen marcas como moratones o arañazos no serán consideradas delito con este nueva ley. Dos diputadas han promovido la incalificable norma, ignorada por asociaciones y organizaciones muy activas en defensa de las mujeres y las minorías en Occidente, con el argumento de que se deben despenalizar las palizas que no ocasionen daño a la salud de la víctima. Putin ha sentenciado al respecto que "la descarada injerencia de la justicia en la familia es intolerable", y por eso hay que aprobar leyes como esta.