Israel prepara su defensa tras las múltiples denuncias por crímenes de guerra

Con el hastío de quien enfrenta un ritual gastado y que sabe inútil, me siento a escribir estas líneas para denunciar un nuevo capítulo en la demonización permanente de Israel. Con una ingenuidad de la cual me avergüenzo un poco, pensé que esta vez sería diferente. Que la justicia de la causa de Israel era tal, y tan obvia, que no habría necesidad de encarar este ejercicio fútil.



Pensé que esta vez el "progresismo" no iba a salir en defensa de un movimiento que aterroriza a Israelíes como a Palestinos por igual. Pensé que si las imágenes de israelíes despedazados por los terroristas suicidas no conmovían a nadie, al menos lo harían los cientos de palestinos del Fatah asesinados por el Hamas durante su sangrienta toma del poder en Gaza. Me equivoqué. El odio a Israel y a lo que representa es más fuerte que cualquier argumento, y más poderoso que cualquier analogía.



Hamas fue declarado movimiento terrorista por la UE. Juega en la misma liga que Al Qaida y la Yihad Islámica. Su "razón de ser" es la destrucción de Israel y el genocidio de sus habitantes. Esto no lo dice la "propaganda sionista", ni "medios controlados por judíos", como dijo el Primer Ministro turco, sino que está escrito en el manifiesto fundacional del Hamas (públicamente disponible en Internet). El Hamas, que popularizó los atentados terroristas suicida en medio oriente, que no solo causo la muerte de miles de Israelíes, sino que a posteriori también asolo Madrid, Londres, Bombay y Nueva York. Tal vez, si el mundo hubiese reaccionado frente al fenómeno del fundamentalismo islámico cuando solo atacaba a Israel, miles de vidas se hubiesen salvado y el monstruo del terrorismo islámico no hubiese crecido hasta tener las proporciones gigantescas que tiene hoy. Pero tal como sucede hoy, las víctimas son consideradas victimarias y la ceguera ideológica y el odio irreflexivo no deja ver lo obvio.



Siempre pensé que el progresismo y la izquierda se definían, ante todo, por una actitud crítica; por una especie de alergia primordial a las verdades reveladas y a todo dogmatismo. Y sin embargo, en el conflicto árabe-israelí, solo hay slogans, dogmas y un pensamiento único que, pase lo que pase, demoniza y culpa a Israel de todos los males. Un maniqueísmo infantil en el cual siempre hay 'buenos y malos'. Quienes critican a un George Bush que ve al mundo en "blanco o negro", "nosotros o ellos", hacen exactamente lo mismo en el conflicto israelí-palestino.



Israel evacuó hasta el último centímetro de la Franja de Gaza. Causando un trauma nacional, Israel desmantelo los asentamientos en el territorio y saco hasta el último de sus civiles y soldados. No hay "ocupación", salvo, claro está, la ocupación del Hamas, que tomo el poder a sangre y fuego en el territorio (pero esa ocupación, el "progresismo" no la denuncia…). Ni bien Israel se retiro de Gaza, el Hamas comenzó su lluvia de misiles sobre los civiles israelíes. Esa fue, tal vez, la mejor demostración que el odio del Hamas a Israel no tiene nada que ver con la "ocupación". Desde la retirada de Gaza el Hamas disparo 7000 misiles sobre el Sur de Israel. Un sexto de la población israelí – judíos y árabes por igual – ven sus vidas convertidas en una autentica pesadilla. Los niños del sur del país crecen bajo la sombra de la "alerta código rojo", que les da 15 segundos para llegar a un refugio. Imaginen que un grupo terrorista toma el poder en México y dispara 7000 misiles sobre el sur de los EEUU. Cuarenta y cinco millones de ciudadanos americanos se encuentran de pronto bajo los misiles. La economía de California paralizada, las granjas de Texas inoperantes, los casinos de Las Vegas cerrados. Supongan que 45 millones de americanos tienen que pasar toda su vida a 15 segundos de un refugio antimisiles. ¿Qué hubiese hecho Estados Unidos? ¿Qué hubiese dicho el Mundo?



"Ah! – dirán los profetas del odio inteligente – pero los misiles del Hamas no tienen ninguna precisión, son de fabricación casera, no como los F16 que tiene Israel!". La necedad de este argumento es tal que ni siquiera haría falta refutarlo, pero digamos otra vez lo obvio: Supongamos que alguien viene a mi casa y apunta a mi familia con un arma. Dispara una vez y yerra, dispara otra vez y yerra de nuevo. Yo tengo un arma…Que se supone que yo debo hacer? Acaso debo esperar a que el intruso mate a mi familia para disparar mi propia arma para que mi reacción sea "proporcional". En dos años, los misiles artesanales "Kassam" fueron reemplazados por los más precisos "Grad" y "Katiusha", su rango de alcance paso de 5 a 40 kilómetros. ¿Acaso Israel debiera esperar a que los misiles del Hamas alcancen Tel Aviv para reaccionar?



Ciertamente, la falacia de la "proporcionalidad" es el último sofisticado argumento en el arsenal de críticas anti-israelíes. Como todos los precedentes, es aceptado sin reservas ni reparos por el progresismo bien-pensante. El Hamas dispara sus misiles SOLAMENTE sobre objetivos civiles. No hay bases militares en Sderot, ni en Netivot, ni en ninguna otra de las ciudades mártires del sur de Israel. Para ser "proporcional" Israel debiera disparar 7000 misiles sobre la población civil de Gaza, causando cientos de miles de muertos. La desproporción en la cantidad de víctimas de uno y otro lado no es resultado de la fuerza exagerada de Israel, si no de la estrategia del Hamas, demostrada hasta el hartazgo, de usar su propia población como escudos humanos. En un doble crimen de guerra, el Hamas ataca a civiles, usando civiles como escudos humanos. Si Israel hubiera actuado como la coalición de la OTAN que invadió Afganistán, hubiese utilizado la técnica de "carpet bombing", haciendo desaparecer regiones enteras bajo las bombas. En vez, sacrifica y pone en peligro a sus propios soldados en una riesgosa operación terrestre para minimizar víctimas civiles en el otro bando. En una perversa manipulación, el tribunal de la opinión publica bien-pensante condena a Israel por cuidar a sus propios civiles y no ponerlos en la línea de fuego tal como hacen los terroristas. El Hamas conoce al público europeo. Sabe muy bien que las fotos de niños palestinos muertos incitaran al odio anti-israelí, ya que el Hamas nunca puede ser culpable de nada… En la lógica israelí, toda muerte, sea israelí o palestina, es una tragedia. En la lógica asesina del Hamas, toda muerte es bienvenida. Como dijo el terrorista Ghyan, todos los muertos, tanto los nuestros como los de ellos nos benefician. En Israel, más que en ningún otro lugar, las terribles imágenes de Gaza shockean, asquean y entristecen. Pero la sangre de esos inocentes esta en las manos de Hamas, y no en las de Israel.



Cuando se trata de Israel, el 'progresismo', tan afín a las piruetas intelectuales, deja de reflexionar. Si un palestino muere, es culpa de Israel. No cabe siquiera la posibilidad teórica de que sea culpa de la política asesina de la dictadura fundamentalista del Hamas.



Enarbolada por el progresismo europeo, la solidaridad es selectiva. Hay manifestaciones por los palestinos de Gaza, pero nunca por las víctimas del Hamas. Ni siquiera se hace un esfuerzo por simular algo de imparcialidad. Ríos de lágrimas de cocodrilo corren por las víctimas de los 'ataques' israelíes, pero nadie manifestó por los cientos de activistas del Fatah asesinados por el Hamas. Nadie se manifestó por la libertad de prensa o de conciencia en la dictadura teocrática que es Gaza bajo el Hamas. Dicho sea de paso, no hubo manifestaciones contra las víctimas del terrorismo en Bombay. El "progresismo" es solo solidario si hay un israelí a quien culpar. La causa palestina es la más desvergonzadamente manipulada de las últimas décadas. Quienes marchan en Paris o Madrid conocen poco y les interesa menos la verdadera situación en el oriente medio. Esconden su odio bajo la más respetable careta de la solidaridad. ¿O es que a nadie le sorprende que ninguna manifestación haya pedido solidaridad con las víctimas "de ambos bandos"? Por que no se oyen críticas al Hamas por no haber renovado la tregua con el estoado hebreo? Por increíble que parezca, el 'progresismo ilustrado' cree acríticamente los argumentos de una teocracia fundamentalista y descree axiomáticamente de todo lo que dice una democracia.



Israel – el único país del mundo cuya existencia misma está en peligro – es el único que es criticado sin matices. Cuando Israel ataca una base terrorista es acusado de "Nazi", de causar "Holocaustos" y "genocidios". Tales epítetos son reservados solo para Israel, ni a China se la acusa de "Nazi" por ocupar el Tíbet y masacrar a sus habitantes, ni a Rusia por sus bombardeos indiscriminados en Chechenia, ni a España por su participación en la guerra de Afganistán. Universitarios ingleses boicotean a Israel por la "ocupación", pero no se les cruza por la cabeza boicotear a su propio país o a los EEUU por la "ocupación" de Irak.



Israel es acusado cuando pierde y cuando gana. En julio del 2006, cuando Israel supuestamente "perdió" la guerra contra Jizballah, se la acuso y se la vilipendio por haber perdido contra una banda de guerrilleros. Ahora, que Israel obtiene grandes logros militares con pocas bajas en sus cuadros, se la acusa de ganar con excesiva facilidad. Israel es culpable de tener un buen ejército y de haber aprendido las lecciones de sus errores pasados… nadie le recrimina al Hamas el haber provocado a unos de los mejores ejércitos del mundo y – tal como lo reconocen sus líderes – buscado una invasión de su territorio. Israel es culpable de responder a la provocación, pero el provocador está exento de culpa…



Sonriendo desde su cómoda oficina de Damasco, Jaled Mashaal, el líder del Hamas ordena a sus terroristas seguir la lucha y rechaza toda oferta de tregua. Nadie se indigna de la liberalidad con la cual condena a más de su gente a morir. El mensaje de Israel es claro: si no hay cohetes, no hay operación militar israelí. La respuesta del Hamas también es clara: más cohetes. Total…el culpable será siempre Israel.



Lo más triste de la inexplicable reacción de las elites "progres" es que destruye las posibilidades de paz entre Israel y los palestinos. Si los palestinos saben que pueden llevar a cabo actos de terrorismo y contar, a pesar de ello, con la simpatía internacional, ¿por qué dejar de hacerlo? El público israelí acepto el principio que debe hacer dolorosas concesiones en territorio en pro de la paz. Pero la fórmula de "tierra por paz" se convirtió en "tierra por misiles". Israel se retira, y en vez de paz recibe terrorismo. El argumento básico del "campo de la paz" en Israel era que si Israel se retira de los territorios, tal vez no se asegure la paz, pero al menos obtendrá la legitimidad internacional para defenderse. Ese argumento se ve demolido por los manifestantes de Paris, Londres y Madrid. "Si retirarnos de los territorios – dice con una lógica implacable la derecha israelí – no nos da ni paz, ni siquiera la legitimidad para defendernos, entonces para que hacerlo". Triste pero obvio, ya que esta "nueva izquierda" no está interesada ni en la paz, ni en el pueblo palestino. Solo está interesada en sostener un dogma ideológico. Siguiendo la perversa lógica de "los enemigos de mis enemigos son mis amigos", miembros de la izquierda no se avergüenzan de marchar junto a fanáticos religiosos que se oponen a los ideales más básicos de la izquierda. Las bombas de Londres, Madrid y Bombay no fueron suficiente para atemperar la fascinación suicida de la izquierda por la "energía revolucionaria" de los fundamentalistas islámicos.



Triste, porque la solidaridad con el Hamas convierte al terrorismo en una herramienta legitima de lucha política, y eso es algo que – como se ha visto ya en numerosas ocasiones – afectara no solo a Israel sino a todo el mundo. Una vez que el terrorismo esta intelectualmente legitimado, por que usarlo solo contra Israel? Es una herramienta política como cualquier otra. Cuando se condena automáticamente a Israel, lo que se dice es que las democracias deben ser impotentes frente a las fuerzas del totalitarismo.



Triste para los palestinos, porque quien realmente se interesa por el bienestar de los palestinos debiera reconocer lo obvio: que la derrota del Hamas es el único camino hacia la paz y el bienestar de ambos pueblos.



Comencé estas líneas reconociendo lo fútil de las mismas. Si en un caso tan claro Israel no recibe la legitimidad de defender a sus civiles inocentes, entonces no la tendrá nunca. Entonces ¿para qué escribir esto? Acaso tengo la esperanza de convencer a alguno de los profetas del odio? En una leyenda talmúdica un frágil anciano gritaba a viva voz por las calles de Sodoma. La malvada ciudad estaba condenada a la destrucción y el viejito les decía a sus vecinos que debían dejar sus malos hábitos y así salvarse y salvar a su ciudad. Un hombre se la acerco y le dijo: "Anciano, no ves que jamás los convencerás, ¿para qué te esfuerzas en vano?" "No lo hago para convencerlos – dijo el viejito – sino para que no me convenzan a mi".