Ciclismo.- Sastre (Cervelo): "Estoy acumulando esos kilómetros que me ayuden a conseguir mis propósitos"

22/02/2009 - 12:10

El ciclista español Carlos Sastre (Cervelo), presente en el Tour de California que finalizará mañana con la octava y última etapa, aseguró que su participación sobre el asfalto californiano le permite "seguir progresando y poder acumular esos kilómetros" que necesita rodar para "conseguir propósitos".

PASADENA (ESTADOS UNIDOS), 22 (EUROPA PRESS)

"He aprovechado el buen tiempo y la agradable temperatura para seguir progresando y poder acumular esos kilómetros que me ayuden a conseguir mis propósitos. Hasta ahora no me puedo quejar de nada, porque al comienzo de esta carrera lo veía todo bastante oscuro", se sinceró el último ganador del Tour de Francia.

El abulenese lamentó el desenlace de la etapa de hoy, que dejó sin triunfo a su compañero de equipo, el neozelandés Hayden Roulston. "Hemos rozado la victoria con Roulston tras una etapa en la que no ha habido tregua. Hubo una salida vertiginosa en la que el pelotón iba perdiendo unidades poco a poco por la velocidad, otros nos aferrábamos a él para no perder la estela de los mejores", añadió Sastre.