Ciclismo.- Contador, tras ganar en el Algarve: "Este triunfo no es un mensaje para Armstrong, es mi compañero"

22/02/2009 - 19:02

El ciclista español Alberto Contador (Astana), que se impuso hoy en la Vuelta al Algarve, afirmó tras la última prueba que "ha sido un acierto correr" en Portugal, que su "objetivo prioritario" es el Tour de Francia y que este triunfo no "ha sido ningún mensaje para Lance Armstrong, ya que él es su "compañero".

PORTIMAO (PORTUGAL), 22 (EUROPA PRESS)

"El comienzo del año ha sido muy bueno", dijo con la alegría reflejada en el rostro en ciclista pinteño. "Definitivamente ha sido un acierto venir a correr aquí, porque hemos tenido mucha suerte con el tiempo, cosa fundamental en una carrera de preparación de otros objetivos", añadió Contador tras haber ganado la primera prueba disputada este año.

Contador negó que esta victoria fuera ningún mensaje para Lance Armstrong: "Yo sólo me dedico a ir a las carreras y, si gano, mejor, porque eso es lo que me gusta, correr en bici, pero desde luego que esto no ha sido ningún mensaje para Armstrong. Él es mi compañero".

El vencedor del Giro de Italia, Tour de Francia y Vuelta a España anunció que el verdadero objetivo "era coger un buen punto de forma para ir a París-Niza, pero también sabía que iba a "estar cerca de la victoria" si sus sensaciones sobre la bicicleta "eran buenas".

Sobre la pretemporada que va a realizar quiso avisar que no quiere 'exprimirse' mucho al principio del año. Tras descansar, "correré el Dauphiné, que será la última carrera para ajustar la forma para el Tour de Francia", dijo el de Astana.

Respecto a sus objetivos del año, afirmó que el Mundial "no suele ser para escaladores puros", así que para él es complicado pensar en ganar un Mundial, pero que sin duda este año es su "objetivo prioritario" es el Tour de Francia, "pero sin olvidar otras carreras", concluyó el ciclista madrileño.