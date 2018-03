Rakocevic: "Creo que merecemos este trofeo"

Madrid, 22 feb (EFE).- El escolta serbio del TAU Vitoria Igor Rakocevic ha afirmado hoy, tras alzarse su equipo con la victoria en la Copa del Rey, que es un premio merecido.

"Creo que merecemos este trofeo. Hemos trabajado mucho para llegar a este nivel y como equipo jugamos muy bien", dijo.

Sobre su estado de forma, Rakocevic, que llegaba tocado físicamente, ha asegurado que desconoce cómo ha podido aguantar el ritmo del partido. "Tenía problemas de digestión y no dormí en toda la noche. Ni yo mismo sé cómo he aguantado. Para mí, era uno de los partidos mas difíciles de mi vida, por mi estado físico y no sé de dónde saqué las ganas para ayudar y jugar", señaló.

Rakocevic ha sido fundamental en la victoria de su equipo al igual que Teletovic, nombrado MVP del torneo, un premio que según afirma no se esperaba "ni loco".

Sobre la igualdad del encuentro también se pronunció el base argentino Pablo Prigioni: "Unicaja juega muy duro. Además, teníamos el papel de favoritos y ellos jugaban sin presión. En todo momento creímos en la victoria, mantuvimos la calma en los momentos difíciles y eso nos ha llevado a la victoria".

"Es muy raro que una final puedas ganarla por 20 puntos. El que tiene mas paciencia y sabe sufrir mas se puede llevar el partido", añadió.

Prigioni consideró, además, que la Copa debe ser motivo de disfrute y que el equipo debe seguir trabajando para lograr más títulos: "La sensación de ganar es única y para eso se entrena. A partir de los triunfos tenemos que seguir trabajando con la misma ambición y el mismo deseo de ganar para volver a sentir esto".