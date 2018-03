Motociclismo/GP Japón.- Nico Terol (Aprilia): "Quería jugármela y no ha salido bien"

26/04/2009 - 12:19

El piloto español de 125cc Nico Terol (Aprilia) se mostró decepcionado por el decimoséptimo puesto obtenido en el Gran Premio de Japón, que fue debido a la elección de neumáticos de agua por lo que admitió que "quería" jugársela y no le salió "bien".

MOTEGI (JAPÓN), 26 (EUROPA PRESS)

Terol asumió que debe "aprender de los errores" cometidos en Japón y para Jerez espera resarcirse. "Quería jugármela, y no ha salido bien. Por suerte Jerez viene seguida y podemos resarcirnos pronto. Intentaré hacer una buena carrera porque creo que todos nos lo merecemos, desde el equipo hasta los patrocinadores. Lo positivo del inicio del Mundial es que en las dos carreras he tenido mis opciones, pese a los incidentes. Habrá que aprender de los errores y seguir dándolo todo", afirmó.

También, explicó como finalmente se decanto por la neumáticos de mojado. "Esta mañana, sin llover, la pista tardaba mucho en secarse, así que pensé que para la carrera no se iba a secar. Es un error que no se puede cometer", dijo.

Además, el piloto asumió su culpa pero admitió que "quien no arriesga no gana". "Me sabe muy mal por el equipo y por todos porque la decisión última en estos casos es mía, y he decidido montar los de lluvia. Quien no arriesga, no gana", concluyó.