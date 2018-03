Motociclismo/GP Japón.- Pedrosa (Honda): "Es genial, no esperaba un podio tan pronto"

26/04/2009 - 12:47

MOTEGI (JAPÓN), 26 EUROPA PRESS El piloto español de MotoGP Dani Pedrosa (Honda) se mostró "muy contento" y sorprendido al mismo tiempo tras subir al tercer cajón del podio en el Gran Premio de Japón, un resultado "genial" que no esperaba "tan pronto" esta temporada debido a los problemas físicos que arrastra desde el pasado mes de octubre.

"Estoy muy contento con este resultado. He tenido problemas por culpa de una lesión desde octubre, y estar en el podio en la segunda carrera es fantástico para mí, no lo esperaba tan pronto. He hecho una buena salida y eso ha sido la clave de mi carrera, porque he sido capaz de ir con el grupo de delante. No podía creérmelo cuando he visto que me mantenía con ellos, porque pensaba que me iría hacia atrás después de una o dos vueltas", confesó Pedrosa.

El catalán calificó de "increíble" su rendimiento en carrera y se felicitó por mantener "una buena lucha por la segunda posición" con Valentino Rossi (Yamaha), que finalmente acabó por delante. Aún así, Pedrosa mostró su alegría por un tercer puesto "genial" que le anima de cara a la próxima cita en España

"Todavía tenemos que solucionar algunos problemas en la moto, pero es un resultado muy positivo antes de ir a Jerez, y quiero dar las gracias al equipo y a todos los aficionados", concluyó el piloto de Honda.