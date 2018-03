Pedrosa: "Por las lesiones, no esperaba estar en el podio tan pronto"

Redacción deportes, 26 abr (EFE).- Dani Pedrosa (Honda RC 212 V) se mostró más que satisfecho por su tercer puesto en el Gp de Japón de motociclismo, disputado en el circuito de Motegi, y declaró que no esperaba estar "tan pronto" en el podio, después de las muchas lesiones que ha tenido desde el pasado mes de octubre.

"Estoy muy contento con este resultado. He tenido problemas de lesiones durante mucho tiempo, desde octubre, y por eso estar en el podio en la segunda carrera de la temporada es fantástico para mí porque no lo esperaba tan pronto", reconoció Pedrosa.

El piloto español salía desde la cuarta línea de la parrilla de salida y tenía como primer objetivo hacer una gran salida para no descolgarse de inicio.

"He hecho una buena salida. Esa ha sido la clave de mi buena carrera y he podido meterme con los el grupo delantero. No podía creérmelo, pensaba que me iba a descolgar en una o dos vueltas. Cuando vi que estábamos en la quinta y la sexta y seguía arriba pensaba: 'esto es increíble'", explicó.

Pese a tenerlo casi todo en contra, Dani Pedrosa ha podido recoger el premio al esfuerzo y al trabajo bien hecho.

"He estado con los primeros toda la carrera, en una bonita batalla por el segundo puesto y terminar en el podo ha sido muy gratificante. Ahora tenemos que hacer algunos ajustes en la moto pero ha sido un resultado muy positivo antes de ir a Jerez", finalizó Dani Pedrosa.