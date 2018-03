Atletismo.- El campeón olímpico Wanjiru se adjudica el Maratón de Londres marcando plusmarca de la prueba

26/04/2009 - 15:56

El atleta keniata Sammy Wanjiru, ganó en el Maratón de Londres con un tiempo de 2 horas, cinco minutos y 10 segundos que convierte por 5 segundos a la marca del campeón olímpico en la mejor de la prueba londinense, que se disputó con un buen ambiente climatológico y con un ritmo de carrera rápido.

LONDRES, 26 (EUROPA PRESS)

Wanjiru le arrebató la mejor marca en el Maratón de la capital inglesa a su compatriota Martin Kiptolo Lel, que buscaba en esta edición ganar por cuarta vez en Londres y no pudo competir por problemas físicos.

El keniata tomó la cabeza en el kilometro 29 por delante de los medallistas olímpicos Tsegaye Kebede, de Etiopía, y el marroquí Jaouad Gharib y controlaba hasta que en los kilómetros finales de la prueba el etíope, medallista de bronce en los Juegos Olímpicos de Pekín, empezó a atacar a Wanjuri que vio por momentos peligrar su victoria. Finalmente, Wanjiru entro en la línea de meta 10 segundos por delante de Kebede y 17 de Gharib, dos veces campeón del mundo.

Mientras, la alemana Irina Mikitenko mantiene el título de mujeres después de vencer en un gran duelo a la local Mara Yamauchi y a la medallista china de bronce olímpico Zhou Chunxiu.

Mikitenko marcó un tiempo de 2:22:11 lograr su tercer triunfo en cuatro maratones con Yamauchi segunda, que finalizó sexta en Pekín, y la rusa Lilya Shobukhova acabó tercera.

El público inglés no pudo ver realizado sus aspiraciones de victoria local ante el resultado de Mara Yamauchi, que no hizo olvidar la ausencia de la británica Paula Radcliffe, que no compitió, y que tiene el récord mundial.