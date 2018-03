Alonso dice que "un punto es mejor que nada"

Sakhir (Bahrein), 26 abr (EFE).- El español Fernando Alonso (Renault), octavo clasificado en el Gran Premio de Bahrein de Fórmula Uno, declaró nada más acabar la carrera que el punto obtenido "es mejor que nada".

Alonso señaló: "La verdad es que no esperaba nada en particular en esta carrera. Nuestro objetivo era sumar la mayor cantidad de puntos posibles y ha sido sólo 1. He ido toda la carrera a tope y por eso estoy contento".

"Un punto es mejor que nada y espero que la próxima vez se nos dé mejor", agregó el español.

Sobre el sistema de recuperación de energía cinética (Kers), Alonso dijo: "En algunos momentos ha funcionado y en otros no ha servido de mucho. En algunos momentos ayudó, pero en otros no fue tan bien"

Al referirse a la próxima carrera, el Gran Premio de España, y las posibles mejoras en su coche, Alonso comentó: "Para Barcelona introduciremos algunas pequeña piezas, pero no de gran importancia, así que las cosas no cambiarán mucho".