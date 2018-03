Bautista: "Esta victoria nos permite llegar a Jerez muy fuertes de moral"

Redacción deportes, 26 abr (EFE).- Álvaro Bautista (Aprilia), ganador del Gran Premio de Japón de 250cc, declaró que su triunfo de hoy le permite llegar a la siguiente prueba, en Jerez, muy fuerte de moral.

"Estoy muy satisfecho por este resultado, y por empezar el campeonato sumando. Creo que es una victoria muy importante que nos hace ganar en confianza para llegar a Jerez muy fuertes de moral. Tenemos referencias muy buenas allí de la pretemporada y espero seguir en esta línea y ofrecer otra victoria a la afición española", dijo.

"Ha sido una carrera bastante difícil porque no nos habíamos entrenado prácticamente nada entre viernes y sábado. He salido un poco mal y se me han metido algunos pilotos en las primeras curvas, pero en seguida me he puesto a remontar y he visto que no podía dejar que Marco se escapara. Cuando me he colocado tercero he visto que cada vez nos juntábamos más Hiroshi, Marco y yo", afirmó.

"Se ha levantado el viento y el ritmo se ha ralentizado. Luego Marco ha tenido algún problema y casi al final de carrera he visto que podía rodar más rápido que Aoyama, así que he intentado tirar en las últimas vueltas para tomar distancia y entrar solo en línea de meta", comentó Bautista.