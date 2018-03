Espargaró dice que "el tercer puesto nos dará moral para Jerez"

Redacción deportes, 26 abr (EFE).- El español Pol Espargaró (Derbi), tercero en el GP de Japón en la categoría de 125 cc, aseguró que el puesto en el podio le dará "moral para la siguiente prueba en Jerez".

"Ha sido una carrera muy difícil y complicada, aunque al final he conseguido un gran resultado. En la parrilla no sabía qué neumático montar y me he decidido por los rayados. En las primeras vueltas he pasado algo de miedo y he ido con mucho tacto, porque no podía caerme ni hacerme daño, sino acabar, sumar el máximo de puntos y coger confianza de cara a Jerez".

El español Marc Márquez (KTM) acabó en la quinta plaza y explicó que la carrera fue la "más adecuada para los pilotos experimentados, porque ha sido importante escoger bien los neumáticos al principio de la carrera, y saber qué seleccionar y qué no".

Joan Olivé (Derbi) acabó en el séptimo puesto. "Hemos vivido una carrera muy particular y complicada. He dado la vuelta de formación de parrilla con neumáticos de agua, pero aunque la pista estaba completamente empapada he decidido montar neumáticos lisos. Era una decisión arriesgada, pero mi experiencia me decía que era la correcta y que al final se podría rodar más rápido que los demás", dijo.

"El problema es que he perdido muchos puestos en la salida y me ha sido imposible estar más arriba. Además la moto iba con configuración de mojado, así que estaba algo descompensada", añadió Olivé.

Efrén Vázquez (Derbi) no tuvo suerte. "En la primera curva se ha caído otro piloto, no he podido esquivarle y ahí se ha arruinado mi Gran Premio. Ha sido una verdadera lástima y una manera poco gratificante de cerrar el fin de semana, ya que el viernes rompí motor y el sábado, que fui séptimo en lluvia. Espero haber agotado toda la mala suerte y que en Jerez, el próximo domingo, empiecen a salirnos las cosas como esperamos".