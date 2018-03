Ferrán López, capitán del Fuenlabrada se retira al finalizar la temporada

Madrid, 26 abr (EFE).- Ferrán López, base barcelonés de 37 años y capitán del Alta Gestión Fuenlabrada, anunció su retirada del baloncesto una vez concluida la actual temporada y tras dos décadas como jugador profesional.

López, que terminó la rueda de prensa con lágrimas en los ojos, agradeció al anterior presidente del club madrileño, Juan Antonio Jiménez, y al actual, José Quintana, así como a todos los entrenadores que le han dirigido. Según sus propias palabras "ha sido un privilegio permanecer nueve años en el club".

"Yo empecé a jugar a baloncesto a los 6 años en la cantera del Joventut y allí estuve hasta los 19. Después la vida me ha ido llevando a muchos sitios pero aquí he encontrado la felicidad y la prueba es que ha sido el club donde más tiempo he permanecido; se puede decir que soy y seré siempre del Fuenla".

El base catalán tres veces internacional absoluto y 25 en categoría júnior, selección con la que obtuvo las medalla de bronce del europeo en Groningen Holanda en 1990, donde fue incluido en el quinteto ideal, ha tenido un periplo más que movido por el baloncesto profesional ya que ha vestido las camisetas de Joventut, Manresa, Bilbao, Sata Coloma, Alicante, Cáceres y Murcia, antes de recalar en su segunda etapa en el Fuenlabrada y conseguir como en la anterior ascender al equipo desde la Liga LEB y consolidarlo en la máxima categoría del baloncesto español.

El momento en el que se produce su retirada es según el interesado es el idóneo "Jugar en la ACB cada día es mas difícil y yo cada vez soy mas viejo. Ahora con el equipo salvado cerca de meterse en la lucha por el título y cuando todavía soy valioso es el momento de decir adiós. Mi corazón me dice que continúe pero mi cabeza me deja claro que no".

Ferrán López y una vez concluida la temporada será nombrado nuevo director deportivo del Alta Gestión Fuenlabrada, afirma no pensar aún como ex jugador ya que todavía le quedan al menos dos partidos que disputar y ve su acomodo en un despacho demasiado lejano "Al memos nos queda dos partidos que jugar y porque no, disputar las eliminatorias por el título. Respecto a mi nuevo cargo todavía he de definir cual va a ser mi labor pero yo veo prematuro intervenir demasiado en la composición de la plantilla de la próxima temporada. Pero bueno ya se verá, afirmo para concluir.