Alonso está convencido de que ésta ha sido su mejor carrera en dos años

Sakhir (Bahrein), 26 abr (EFE).- El piloto español Fernando Alonso (Renault R29) está convencido de que en el GP de Bahrein, cuarta prueba puntuable para el mundial de F1, ha cuajado su mejor actuación de los últimos dos años, a pesar de haber acabado en octava posición y haber sumado un solo punto.

"Esta ha sido, quizá, la mejor carrera que he hecho en los dos últimos años. He corrido en vueltas de clasificación, moviéndome en una décima o dos. El coche, muy constante, me lo ha permitido hacer. No es suficiente un punto para el campeonato, pero esto es lo que hay", razonó.

De la carrera, Alonso habló que fue "dura" como consecuencia del calor y "muy exigente", aunque al final dijo que se sentía "contento" porque todo le fue bien.

"Sabemos que un punto no es demasiado, pero tampoco podemos pedir peras al olmo, ni milagros. Hay que esperar a mejorar y hacerlo lo mejor posible la próxima vez. Si hemos hecho octavos es que hay siete coche más rápidos que nosotros ahora", recordó.

"Para estar delante nos ha faltado un poco de todo. El coche no ha ido mal y no hemos tenido grandes problemas de subviraje ni sobreviraje. Sólo la salida fue bastante mala, porque perdí algunas posiciones", aseguró.

Alonso insistió en que no puede achacar a nada en concreto que su coche no diese más de sí, sino a "un poco de todo". "Si vamos más rápidos la próxima vez, sacaremos mejor resultado", señaló.

De la próxima carrera, en Montmeló (Barcelona) dentro de dos domingos, Alonso dijo que el objetivo de mínimos es "hacerlo lo mejor posible", y recordó lo ocurrido en el gran premio anterior: "En China, en una carrera normal, igual hubiésemos hecho sextos o quinto, por lo tanto hubiesen sido tres o cuatro puntos. Aquí, hemos cogido uno, por lo tanto en Barcelona, y sabiendo que Ferrari introducirá una gran mejora, tampoco podemos pensar que vamos a estar más arriba de sextos, séptimos u octavos".

"Estas tres posiciones son la zona de puntos que nos corresponde por velocidad pura. En Barcelona mejoraremos una décima, pero es allí donde todo el mundo mejorará. No creo que cambien mucho las posiciones. Tenemos algunas referencias de que Ferrari será el equipo que más mejoras introducirá, y si ahora los tenemos un poco por detrás y nos adelantan, sería peligroso porque iríamos dos posiciones más atrás", observó.

Para Alonso, el reto de lograr el campeonato del mundo "se hace más difícil", porque entiende que se va consumiendo el campeonato y no da el saldo de calidad con su Renault.

"Ya lo era a principio de año y más difícil lo será cuanta más distancia te saque el primero. Queda mucho, pero ha habido años, como en el 2006, en que sacaba treinta puntos a Schumacher a mitad de temporada y llegamos al final casi empatados a puntos. Esto dependerá de cómo vaya la evolución de los coches", apuntó.