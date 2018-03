Alonso sufrió una bajada de tensión tras la carrera

Sakhir (Bahrein), 26 abr (EFE).- El piloto español Fernando Alonso, octavo en el Gran Premio de Bahrein, sufrió una bajada de tensión, de la que recuperó enseguida, una vez acabada la carrera.

El piloto asturiano debió retirarse al garaje después de concluir la carrera y atender a los medios televisivos, debido a que padeció una bajada de tensión, aunque rápidamente se repuso y pudo atender al resto de informadores.

Alonso aseveró que se encontraba "bien" a pesar del susto cuando salió del coche tras completar las 57 carreras al sofocante asfalto del circuito de Sakhir.

"Cuando estaba en la zona de entrevistas me empecé a marear un poquito y cuando acabé de hablar con las teles ya no me acordaba y lo que sé es que después me encontraba en el 'box', sentado con un ventilador en la cara O sea que tuve una bajada de tensión", relató.