Ciclismo.- Alejandro Valverde: "Estoy sacrificando en las clásicas para llegar mejor al Tour de Francia"

26/04/2009 - 19:58

El ciclista murciano Alejandro Valverde (Caisse D'Epargne) justificó hoy su bajo rendimiento en las clásicas primaverales -hoy finalizó decimonoveno en la Lieja-Bastoña-Lieja- a causa de la "preparación especial" que está llevando de cara al próximo Tour de Francia.

LIEJA (BÉLGICA), 26 (EUROPA PRESS)

"Esperaba conseguir una victoria en una de las tres clásicas, pero también tengo que acordarme que modifiqué mi preparación para llegar al Tour de Francia en las mejores condiciones posibles, sacrificando las clásicas, de manera que tengo que conformarme con los resultados conseguidos en Holanda y Bélgica", comentó el ciclista murciano, que hoy se mostró poco activo en la carrera.

El hasta hoy vigente campeón de la Lieja-Bastoña-Lieja habló de su preparación. "Durante esta semana he decidido cambiar un poco mi programa de preparación de cara al Tour de Francia. No iré a Vuelta a Catalunya como tenía previsto y participaré en la Vuelta a Romandía. Este cambio me permitirá descansar algo más durante el mes de mayo y entrenar bastante suave antes de irme para el Dauphiné donde finalizaré mi preparación de cara al Tour de Francia", expuso el corredor que solamente contabiliza tres victorias esta temporada.

"Me hubiera gustado imponerme otra vez en la meta de Ans, pero a pesar de sentirme bien y entrar otra vez con el grupo delante, me sigue faltando algo de fondo", confesó Valverde.