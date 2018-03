Ciclismo.- Sastre (Cervelo): "Estoy listo para afrontar el Giro de Italia con garantías"

26/04/2009 - 20:02

El ciclista español Carlos Sastre (Cervelo), que disputó hoy la Lieja-Bastoña-Lieja en la que logró el vigésimo octavo lugar, se mostró satisfecho por su actuación porque cree estar "listo" para afrontar la próxima edición del Giro de Italia "con garantías".

LIEJA (BÉLGICA), 26 (EUROPA PRESS)

"La última carrera que he hecho antes del Giro de Italia, la Lieja-Bastoña-Lieja, me ha dejado un sabor de boca muy bueno. Creo que todos los entrenamientos que he hecho en casa y las carreras que he corrido, me han ayudado a coger el nivel de forma que deseaba. Creo que estoy listo para afrontar el Giro de Italia con garantías", aseguró el madrileño.

Además, Sastre, que a pesar de su preparación está firmando un discreto comienzo de temporada, apuntó al buen trabajo de su equipo en la clásica belga. "De nuevo mi equipo ha hecho una carrera muy bonita, con esa actuación de Marcel Wyss, que ha ido escapado toda la carrera, y con esa nueva sexta posición de Simon Guerrans", dijo.

"Creo que el equipo ha cubierto un comienzo de temporada muy importante, y para mí ha sido muy bueno porque he podido hacer las cosas en la dirección que quería y sobre todo prepararme como debía para llegar al Giro de Italia, mi primer objetivo importante de esta temporada, en las mejores condiciones, como creo que voy a llegar", manifestó.

Por último, el abulense de adopción explicó que ya sólo mira a la ronda italiana. "A partir de ahora no corro nada más, tengo poco más de una semana para estar en casa afinando la puntería y llegar al Giro que comienza en Venecia listo para afrontar la carrera con garantías", terminó Sastre.