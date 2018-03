Sastre: "Estoy listo para afrontar el Giro con garantías"

Redacción deportes, 26 abr (EFE).- El español Carlos Sastre manifestó hoy, tras disputar la Lieja-Bastoña-Lieja, que está "listo" para afrontar el Giro "con garantías".

El líder del equipo Cervélo, señaló, a través de un comunicado que la Lieja-Bastoña-Lieja le dejó un sabor de boca "muy bueno". "Creo que todos los entrenamientos que he hecho en casa y las carreras que he corrido, me han ayudado a coger el nivel de forma que deseaba. Creo que estoy listo para afrontar el Giro de Italia con garantías", añadió.

El último ganador del Tour de Francia anunció que ya no va a disputar prueba alguna hasta el Giro, su "primer objetivo importante" esta temporada, y para el cual llegará, en su opinión, en las "mejores condiciones".