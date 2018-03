Pepe Ribes ('Telefónica azul'): "La etapa no ha sido perfecta, pero podía haber ido mucho peor"

25/05/2009 - 17:26

El proa alicantino del 'Telefónica azul', Pepe Ribes, tras llegar a la meta de la séptima etapa de la Vuelta al Mundo a vela situada en Galway apuntó que la etapa había "ido bien", ya que habían logrado algunos de sus objetivos.

"En Boston nos planteamos por un lado ganar la meta volante, y lo hicimos, y por otro llegar lo más cerca del 'Puma', teniendo en cuenta las condiciones de viento fuerte de popa que nos íbamos a encontrar. Al final se coló el 'Green Dragon' entre nosotros", explicó sobre el desarrollo de estos días de navegación.

Sin embargo, para Ribes "no ha sido perfecta". "La etapa no ha sido perfecta, pero podía haber ido mucho peor. Si el 'Ericsson 3' no le hubiese dado a una ballena por ejemplo, seguramente hubiese sido uno de los barcos en el podium", comentó.

Una etapa muy especial para los regatistas españoles que como él hace tres años vivieron momentos duros cuando se hundió en aguas del Atlántico el 'movistar'. "El barco al final es tu casa. Si se te quema tu casa, se te inunda o la pierdes es una gran pena. Desde el punto de vista deportivo esto es una competición que se hace con los barcos más avanzados del mundo y, obviamente, se pueden romper", dijo.

"La campaña pasada me ha hecho aprender muchas cosas que ya he asimilado, ¡y no pasa nada más!. Vamos a tope y la verdad es que no me ha quedado ningún tipo de secuela. De hecho creo que el Atlántico Norte es un buen banco de entrenamiento", apuntó.

Por eso, Pepe Ribes se centra en la siguiente etapa para intentar luchar por el podio. "Tenemos que ir a tope, de aquí hasta el final, como hemos ido ahora. Aquí ya no te puedes permitir fallos. El que lo haga mal seguramente se va a quedar fuera de la lucha, o el que tenga mala suerte, como le ha sucedido al 'Ericsson 3' en esta etapa. Creo que ahora hay una pelea por el segundo puesto, que va a ser entre nosotros y el 'Puma'", dijo.