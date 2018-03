Sastre: "Estoy aquí para seguir luchando

Redacción deportes, 25 may (EFE).- El español Carlos Sastre (Cervélo), ganador hoy de la etapa reina del Giro de Italia, afirmó que acudió a esta carrera "con la intención de luchar" y que está en ella "para seguir luchando".

"Hoy ha sido un día muy importante para mí y para todo el equipo. Después de un trabajo duro de todo el equipo he podido conseguir una victoria de etapa muy bonita y muy importante", dijo el español.

"Me he sentido en todo momento arropado por mis compañeros, que han estado siempre cerca de mí, dándome agua, y luego, en esa parte final de la carrera, Sege Pauwels ha hecho como un juego muy importante, lo que me ha servido para ver que había corredores en dificultad, y del cual he podido salir fortalecido, al ver que tenía una oportunidad de desbancar a algún corredor y coger un tiempo importante a corredores que estaban delante de mí en la clasificación general", agregó Sastre, tercero en la general.

Sastre dijo además que la jornada de descanso de mañana es "un día muy deseado por muchos", y afirmó que "hasta Roma no termina la carrera". "Faltan dos etapas con final en alto y todo puede pasar. Vine a este Giro con la intención de luchar y estoy aquí para seguir luchando".