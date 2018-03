Arroyo cedió tiempo por un pinchazo

Redacción deportes, 25 may (EFE).- El español David Arroyo (Caisse D'Epargne), noveno en la general de Giro de Italia, se ha lamentado de un pinchazo a 6 kilómetros de la meta de etapa reina, en plena ascensión a Monte Petrano.

"Este percance ha hecho que perdiera unos segundos en el cambio de bici, y sobre todo me ha perjudicado en el ritmo y el tono muscular, que cuando me he vuelto a montar en la bicicleta el dolor de patas era increíble", dijo.

Arroyo llegó a la meta con los estadounidenses Levi Leipheimer y Lance Armstrong, y cedió 2:51 respecto al ganador de la etapa, su compatriota Carlos Sastre (Cervelo). En la general se mantiene noveno a 8:39" del líder, el ruso Denis Menchov.

"Si no fuera por el pinchazo podría haber remontado un puesto en la clasificación general. Pero lo importante es que sigo encontrándome bien", dijo.

"Pienso que estar entre los diez primeros de este Giro es un resultado importante, ya que la mayoría de los corredores que están clasificados por delante de mí tienen al menos una vuelta grande en su palmarés", agregó Arroyo.